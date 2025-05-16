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Kumburgaz fayı nerede, kaç km? Kumburgaz fayı nereden geçiyor? Kumburgaz fay hattı

Depremlerden sonra deprem uzmanlarının yaptığı açıklamaların ardından Kumburgaz'ın yeri ve Kumburgaz fayının hangi yerlerden geçtiği merak edilmektedir. Peki, Kumburgaz fayı nedir? Kumburgaz fayı nerede, kaç km? Kumburgaz fayı nereden geçiyor?

Kumburgaz fayı nerede, kaç km? Kumburgaz fayı nereden geçiyor? Kumburgaz fay hattı
Defne Vera Şahin

İstanbul yer aldığı coğrafyadan dolayı tarihi boyunca pek çok depremle sarsılmıştır. Yaşanan şiddetli depremler sonucunda kentin dokusu ve vatandaşları doğrudan etkilenmiştir. Günümüzde ise nüfus yoğunluğu ve yapılaşmanın artmasıyla beraber İstanbul'un deprem riskleri daha da artmıştır. Son dönemde deprem hakkında yapılan açıklamalar kapsamında İstanbul'da tehlike yaratan fay hatlarıyla ilgili araştırmalar ise hız kazanmıştır. 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Silivri’de oluşan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından dikkatler de tekrardan Kumburgaz fayına çevrilmiştir. Bu kapsamda en çok merak edilen ise 'Kumburgaz Fay Hattı nerede?' sorusunun yanıtıdır.

Kumburgaz fayı nereden geçiyor?

Kuzey Anadolu Fay Hattı'na bağlı olan Kumburgaz kolu Büyükçekmece semtinin 15 kilometre açıklarından geçmektedir. Marmara fayının üzerinde bulunan ve deprem yaratması bakımından yer alıp suskun bir şekilde duran fayın kırılması yönünde beklentiler bulunmaktadır. Hâl böyle olunca da Kumburgaz fayının yeri ve uzunluğu merak edilmektedir.

Kumburgaz fayı, Marmara Denizi'nin kuzey kısmında bulunur ve Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) batı kolunda yer alır. KAF, ülkemizdeki en fazla deprem üreten ve en riskli fay hatlarından biridir. Kumburgaz fayı ise bu fay hattı içerisinde kritik bir öneme sahiptir.

Kumburgaz'ın batısında Celaliye-Kamiloba, doğusunda Mimarsinan, kuzeyinde Celaliye-Kamiloba ile Tepecik, güneyinde ise Marmara Denizi yer almaktadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz segmenti Büyükçekmece ilçesinin 15 kilometre açığından geçmektedir. Hattın bir ucu Silivri’de diğer ucu ise Avcılar’ın güneyinde yer alan Kumburgaz fay segmentidir. Kumburgaz fayına yakın ve aynı zamanda en çok etkilenmesi beklenen ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

  • Beylikdüzü
  • Büyükçekmece
  • Silivri
  • Avcılar

Kumburgaz fayı kaç km?

Deprem uzmanları tarafından son yıllarda yapılan çalışmalara göre, Kuzey Anadolu Fayı'nın batı kolu (Kumburgaz Fayı da dahil) büyük bir deprem yaratma riski taşımaktadır. Bu sebeple bölge çevresindeki sismik aktivite ve fay hareketleri düzenli bir şekilde takip edilmekte ve çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalara göre Kumburgaz fayının harekete geçmesi sonucunda potansiyel olarak büyük bir deprem yaratabileceği düşünülmektedir.

Kuzey Anadolu Fayı (KAF), doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı arasında devam etmektedir. Bu fay hakkında merak edilen diğer bir detay ise uzunluğudur. Yapılan kapsamlı araştırmalara göre, Kumburgaz fayının uzunluğu yaklaşık 65 kilometre olarak belirlenmiştir.

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