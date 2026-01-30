HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kümesten gelen öksürük sesi, 44 yıl hapis cezası olan firariyi yakalattı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, hakkında "Silahla Yağma" suçundan kesinleşmiş 44 yıl hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı tavuk kümesinde öksürünce polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kümesten gelen öksürük sesi, 44 yıl hapis cezası olan firariyi yakalattı

Olay, Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan E.A.’nın (49) bir depoda saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin depoda arama yaptığı esnada, yapının bitişiğinde bulunan tavuk kümesinden öksürük sesi geldi. Durumdan şüphelenen ekipler, kümeste yaptıkları kontrolde samanların arasına gizlenmiş E.A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın yapılan UYAP sorgusunda; Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahla Yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 44 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kümesten gelen öksürük sesi, 44 yıl hapis cezası olan firariyi yakalattı 1
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolandırıcılık suçlamasıyla hapis yattı, öğretmenlikten atıldı, ailesi dağıldı! Yargıtay'dan sürpriz kararDolandırıcılık suçlamasıyla hapis yattı, öğretmenlikten atıldı, ailesi dağıldı! Yargıtay'dan sürpriz karar
Elon Musk duyurdu! Doğuştan görme engellilere bile ışık olacakElon Musk duyurdu! Doğuştan görme engellilere bile ışık olacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 500 TL'lik sert kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.