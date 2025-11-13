HABER

Kumpir ve midyeyle gelen facia! Böcek ailesinin İstanbul tatili zehir oldu: 2 çocuk öldü, anne ve baba hastanede

Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve tatil için İstanbul'u seçen Böcek ailesi kabusu yaşadı. Ortaköy’de kumpir ve midye yedikleri öğrenilen aile, kaldıkları otelde gece yarısı fenalaştı. Aile üyeleri çevredeki hastanelere kaldırılırken, acı haberler peş peşe geldi. 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybederken; anne Çiğdem ve baba Servet Böcek’in tedavileri hastanede devam ediyor.

Devrim Karadağ

Böcek ailesinin Türkiye tatili faciaya dönüştü. Almanya’nın Hamburg kentinden tatil için İstanbul’a gelen Böcek ailesi, Fatih’te kaldıkları otelde gece yarısı fenalaştı. 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal yaşamını yitirirken, anne ve babanın tedavisi sürüyor. Ailenin, olaydan önce Ortaköy’de kumpir ve midye yediği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İşte tüm detaylar...

GECE YARISI FENALAŞTILAR

Dört kişilik Böcek ailesi, 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelerek Fatih’teki bir otele yerleşti. Aile, 13 Kasım gecesi saat 02.30 sıralarında rahatsızlandı. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine dört ambulans sevk edildi. Fenalaşan aile üyeleri çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İKİ KÜÇÜK KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan ilk incelemelerde, aile bireylerinde zehirlenme belirtileri tespit edildi. Ancak 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne Çiğdem ve baba Servet Böcek’in tedavileri hastanede devam ediyor.

ORTAKÖY’D KUMPİR VE MİDYE YEMİŞLER

Otel çalışanlarının ifadelerine göre aile, olaydan önce Ortaköy’e giderek kumpir ve midye yediklerini söyledi. Bu bilgi üzerine polis ekipleri, hem otel odasında hem de ailenin gıda tükettiği yerlerde inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri otelde numuneler toplarken, savcılık taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattı.

ALMANYA’YA DÖNÜŞ PLANI YARIM KALDI

Böcek ailesinin ertesi gün Almanya’ya dönmeyi planladığı öğrenildi. Ancak tatil olarak başlayan İstanbul ziyareti, iki küçük çocuğun ölümüyle faciaya dönüştü. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için laboratuvar incelemelerinin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak:EKOL TV

midye zehirlenme İstanbul Ortaköy çocuk
En Çok Aranan Haberler

