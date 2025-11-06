HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kundakçı komşu hakim karşısına çıktı: ’Çok pişmanım’ savunması yaptı

Mersin’in Erdemli ilçesinde düğün gecesinde ev ve depoları kundaklanan aileye 10 milyon liraya yakın zarar veren şüpheli komşu hakim karşısında çıktı. Tinerle yangını çıkaran zanlı duruşmada ’çok pişmanım’ diyerek tahliyesini istedi.

Kundakçı komşu hakim karşısına çıktı: ’Çok pişmanım’ savunması yaptı

Olay, 27 Ağustos 2025’te Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi Töre Sokak’ta yaşanmıştı. 3 çocukları olan ve çiftçilikle uğraşan Ahmet ve Şule Özden çifti, oğulları Salih ile gelinleri Şerife’nin düğünü için yaylaya gitti. Düğünün başladığı saatlerde ailenin 2 katlı müstakil evinin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu ve bitişikteki 2 katlı evi sardı. 10 itfaiye ekibinin birçok noktadan alevlere müdahale etmesiyle saatler süren müdahale ile kontrol altına alındı. Aile düğünü yarım bırakıp dönerken, olayın kundaklama olduğunu ortaya çıktı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan çalışmada belirlenip yakalanan şüpheli A.İ. suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı.

Çok pişmanım diyerek tahliye istedi
Olayla ilgili ilk duruşma bugün Erdemli Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya şüpheli A.İ. tutuklu bulunduğu Konya’daki cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Müşteki ve taraf avukatlarının bulunduğu duruşmada savunma hakkı verilen zanlı A.İ., arazi davasından kaynaklı üzerlerine 400 bin TL borç çıktığı için eylemi gerçekleştirdiğini belirterek," Şu anda çok pişmanım, tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.
Özden ailesi ise, duruşmada suçunu itiraf eden zanlının en ağır şekilde cezalandırmasını isterken yaklaşık 10 milyon liralık maddi zararlarının olduğunu söyledi.
Bunun üzerine savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın oluşan husumet nedeniyle Özden ailesinin yaşadığı evi tiner dökerek yaktığını belirten savcı, A.İ. hakkında TCK 151/ 1, 152/2 A ve 53 maddelerinden cezalandırılmasını istedi.
Bunun üzerine sanık ve avukatı tahliye talep edip, savunma için ek süre istedi. Müşteki avukatı ise sanık hakkında en üst seviyeden ceza verilmesini ayrıca zanlının kardeşlerinin de davaya dahil edilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun haline devam kararı vererek, duruşmayı savunmalarını hazırlamaları için ileri bir tarihe erteledi.

Kundakçı komşu hakim karşısına çıktı: ’Çok pişmanım’ savunması yaptı 1

Kundakçı komşu hakim karşısına çıktı: ’Çok pişmanım’ savunması yaptı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehri birbirine katan araçtan 25 bin 750 adet sentetik ecza ilacı çıktıŞehri birbirine katan araçtan 25 bin 750 adet sentetik ecza ilacı çıktı
Mersin’de motosiklet kazasında köpeğin sadakati duygulandırdıMersin’de motosiklet kazasında köpeğin sadakati duygulandırdı

Anahtar Kelimeler:
kundakçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.