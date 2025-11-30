Kur'an-ı Kerim sayfaları yola saçıldı! 2 kişi için adli işlem başlatıldı

Ordu'da 29 Kasım tarihinde ortaya çıkan ve Kur'an-ı Kerim sayfalarının yol kenarına atıldığı sosyal medya paylaşımları üzerine ekipler harekete geçti.

DİKKATSİZLİK NEDENİYLE YOLA SAVRULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan çevre araştırması ve kamera incelemelerinde, Kur'an-ı Kerim ve meal sayfalarının geri dönüşüm merkezine kağıt ve karton taşıyan bir araçtan sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yola savrulduğu tespit edildiği belirtildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açıklamada sayfaların, olayın ardından yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplandığı belirlendiği kaydedildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandığına dikkat çekilen açıklamada, şahısların ifadelerinde taşıma sırasında gerekli özeni göstermedikleri için olayın yaşandığını söyledikleri ifade edilirken, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır