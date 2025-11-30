HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kur'an-ı Kerim sayfaları yola saçıldı! 2 kişi için adli işlem başlatıldı

Ordu'da yol kenarında Kur'an-ı Kerim sayfaları bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda sayfaların, kağıt taşıyan araçtan uçtuğu öğrenilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan yola saçılan sayfaların, olayın ardından yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplandığı belirtildi.

Kur'an-ı Kerim sayfaları yola saçıldı! 2 kişi için adli işlem başlatıldı

Ordu'da 29 Kasım tarihinde ortaya çıkan ve Kur'an-ı Kerim sayfalarının yol kenarına atıldığı sosyal medya paylaşımları üzerine ekipler harekete geçti.

Kur an-ı Kerim sayfaları yola saçıldı! 2 kişi için adli işlem başlatıldı 1

DİKKATSİZLİK NEDENİYLE YOLA SAVRULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan çevre araştırması ve kamera incelemelerinde, Kur'an-ı Kerim ve meal sayfalarının geri dönüşüm merkezine kağıt ve karton taşıyan bir araçtan sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yola savrulduğu tespit edildiği belirtildi.

Kur an-ı Kerim sayfaları yola saçıldı! 2 kişi için adli işlem başlatıldı 2

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açıklamada sayfaların, olayın ardından yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplandığı belirlendiği kaydedildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandığına dikkat çekilen açıklamada, şahısların ifadelerinde taşıma sırasında gerekli özeni göstermedikleri için olayın yaşandığını söyledikleri ifade edilirken, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düşen kaya parçası toprak kaymasına sebep olduDüşen kaya parçası toprak kaymasına sebep oldu
Otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar varOtomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
Ordu Kur'an-ı Kerim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.