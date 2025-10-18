HABER

Kuraklık etkili oldu, göletlerde su seviyesi düştü

Kırıkkale'de azalan yağışlar, kentte kuraklığın etkisini her geçen yıl artırıyor. Dinek Dağı eteklerindeki gölette su seviyesinin belirgin şekilde düştüğü gözlendi.

Kırıkkale'de artan sıcaklıklar, kuraklığın etkisini her geçen yıl daha da derinleştiriyor. Yer altı sularının çekilmesi, kentte hem tarımsal üretimi hem de içme suyu kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Balışeyh ilçesindeki 1744 rakımlı Dinek Dağı'nın eteklerinde bulunan gölette su seviyesinin ciddi oranda düştüğü görüldü. Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde yer altı ve yer üstü su kaynaklarıyla ilgili araştırmalar yapan Prof. Dr. Osman Yıldız, kuraklıkla ilgili yürüttükleri çalışmalarda 2007, 2013 ve 2017 yıllarının en düşük yağışın kaydedildiği dönemler olduğunu, 2014 yılının ise en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

"Kuraklığı, 'çok şiddetli', 'şiddetli' ve 'az şiddetli' kategorilerde tanımlıyoruz"

Sıcaklık artışıyla birlikte yağışların azaldığını vurgulayan Yıldız, "2000 sonrası, son çeyrek asırda en düşük yağışa sahip yıllar arasında 2007, 2013 ve 2017 öne çıkıyor. En sıcak yıl ise 2014 olarak kayıtlara geçti. Sıcaklık artışıyla birlikte yağışların düşmesi bizi oldukça etkiledi. Kuraklığı; 'çok şiddetli', 'şiddetli' ve 'az şiddetli' olmak üzere kategorilere ayırarak tanımlıyoruz. Kırıkkale, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerden biri. Kuraklık, yalnızca yağışlardaki azalma anlamına gelmiyor; bu azalma önce meteorolojik kuraklığa, ardından tarımsal ve hidrolojik kuraklığa yol açıyor. Bu da hidrolojik yapılarda çeşitli olumsuzluklara sebep oluyor. Biz, bu süreçleri alansal bazda inceleyerek hem tarıma hem de su kaynakları sistemine olan etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Yer altı sularında ciddi problemler yaşanıyor"

Yer üstü ve yer altı su kaynaklarına dikkat çeken Prof. Dr. Yıldız, "Su kaynaklarını yer üstü ve yer altı olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Yer üstü kaynaklarımız; nehirlerimiz, göllerimiz ve barajlarımız. Ancak maalesef özellikle İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin bir kısmında yer altı sularında ciddi problemler yaşanıyor. Tarımın ve sanayinin gelişmesiyle artan ihtiyaç, bilinçsiz ve aşırı kullanım sebebiyle yer altı sularında büyük bir düşüşe yol açmış durumda" diye konuştu.

"Tarımsal sulamada ve şebeke sularında da bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşanıyor"
Balışeyh ilçesine bağlı Beyobası köyünde çiftçilik yapan Kemal Avanoğlu ise kuraklığın tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini belirtti. Avanoğlu, "Kurak gittiği için mahsul zor çıkıyor, çimlenme olmuyor, ürün kaybı yaşanıyor. Bu yıl da yağış az olduğu için her tarafta sıkıntı var. Bu durum, ekinlere de doğrudan yansıyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, tüm çiftçilerimizin Allah yardımcısı olsun. Kurak geçtiği için dağlardaki derelerden su gelmiyor, kışın kar yağmıyor. Zaten son iki yıldır kar yağmadı, en son 2023 yılında kar görülmüştü. Kar yağmayınca yer altı su kaynakları beslenemedi ve kurumaya başladı. Tarımsal sulamada ve şebeke sularında da bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

