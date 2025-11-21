Kurallara uymayan 74 sürücü cezadan kaçamadı

Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla Aydın genelinde yoğunlaştırılmış trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan 4 saatlik denetimlerde bin 117 araç ve şahıs kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 74 sürücüye toplam 498 bin 597 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 17 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün sürücü belgesi alkollü araç kullanmaktan geri alındı. Sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır