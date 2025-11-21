HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kurallara uymayan 74 sürücü cezadan kaçamadı

Aydın’da gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış trafik denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen 74 sürücüye 598 bin 597 TL cezai işlem uygulandı.

Kurallara uymayan 74 sürücü cezadan kaçamadı

Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla Aydın genelinde yoğunlaştırılmış trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan 4 saatlik denetimlerde bin 117 araç ve şahıs kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 74 sürücüye toplam 498 bin 597 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 17 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün sürücü belgesi alkollü araç kullanmaktan geri alındı. Sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kurallara uymayan 74 sürücü cezadan kaçamadı 1

Kurallara uymayan 74 sürücü cezadan kaçamadı 2

Kurallara uymayan 74 sürücü cezadan kaçamadı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat’ta 5 lise öğrencisi tavuk dürüm yedikten sonra hastanelik olduTokat’ta 5 lise öğrencisi tavuk dürüm yedikten sonra hastanelik oldu
Göçük altında kalan şantiye müdürünü kurtarma çalışmaları 5’inci gününde devam ediyorGöçük altında kalan şantiye müdürünü kurtarma çalışmaları 5’inci gününde devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.