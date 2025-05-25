Kurban Bayramı'na geri sayım başladı! Peki Arefe günü tatil mi, bayram tatili uzatıldı mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar tatil planlarını şekillendirmeye başladı. Özellikle arefe gününün tatil olup olmadığı ve Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmadığı konuları, en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini takvimine göre, Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Ancak arefe gününün tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama bekleniyordu.

Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran Perşembe günü yani arefe günü öğleden sonra başlayacak. Bu, kamu çalışanlarının 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde izinli olacakları anlamına geliyor. Normal mesai düzenine ise 10 Haziran Salı günü dönülecek. Bayramın kendisi, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Dolayısıyla, Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

Buna göre 2025 Kurban Bayramı takvimi ve 2025 Kurban Bayramı tatili şöyle:

Tarih Gün Tatil 5 Haziran 2025 Perşembe Kurban Bayramı Arefesi Yarım gün tatil 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. günü Tam gün tatil 7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. günü Tam gün tatil 8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. günü Tam gün tatil 9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. günü Tam gün tatil 10 Haziran Salı Normal mesai düzenine dönüş Tatil yok

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Şu anki bilgilere göre, arefe günü tam gün tatil değil, yarım gün tatil. Bu durumda, okullar, üniversiteler ve iş yerleri öğleden sonra tatil olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI?

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmadığı da merak konusuydu. Ancak yapılan son açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. Bu da kamu çalışanlarının 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak olan tatillerinin 9 Haziran Pazartesi günü sona ereceği ve 10 Haziran Salı günü işbaşı yapacakları anlamına geliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.



Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.



Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını,… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 23, 2025

Tatil planlarını yaparken, arefe günü ve bayram tatilinin süresiyle ilgili güncel bilgileri takip etmeniz önem taşıyor. Resmi açıklamalar yapıldıkça haber sitemizden en doğru ve güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Özellikle Kurban Bayramı için seyahat planı yapacak olan vatandaşların, trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak yola çıkmaları ve gerekli önlemleri almaları önem arz ediyor. Bayram süresince toplu taşıma araçlarının sefer sayıları da artırılacak, böylece vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşamamaları hedefleniyor.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle bir araya gelerek geçirmek için sabırsızlanıyor. Bayram süresince kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma duygularını da pekiştirecekler.

Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesi ve huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisiyle, tüm okuyucularımıza mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini dileriz. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı şimdiden mübarek olsun.