Kurban Bayramı’nda Beslenmeye Dikkat! Sağlık Bakanlığı yayınladı: Kurban Bayramı’nda kırmızı etin pişirilmesi ve saklanması' hakkında bilgi verdi

Kurban Bayramı’nda kırmızı et ile birlikte tatlıların, hamur işlerinin de tüketim miktarı ve sıklığı arttığından, kalp-damar hastalığı, mide hastalığı, obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı olan kişiler, bu özel günlerde beslenmelerine daha fazla dikkat etmelidir. Kırmızı etin doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olduğu için, bu hasta grubunun yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri önemlidir.

BAYRAM SABAHI MUTLAKA KAHVALTI YAPILMALI

Bayram sabahında kahvaltı öğününün atlanmaması, öğünlerde sebze, meyve, süt ve süt ürünleri ile ekmek ve tahıl gruplarından besinlerin dengeli şekilde tüketilmesi gerekir. Etlerin tek başına değil sebzelerle birlikte pişirilmesi veya salata ile tüketilmesi, besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntemdir. Etin yanında C vitamininden zengin sebze, meyve, salata tüketilmesi, etteki demirin vücut tarafından emilimini sağlamaktadır. Gün içinde yeterli miktarda su içmek, en az 30 dakikalık yürüyüşler yapmak da kilo kontrolünü sağlayabilmeye yardımcı olmaktadır.

Özellikle Yüksek Kolesterol Hastaları ile Kalp-Damar Hastalığı Riski Taşıyan Kişiler Sakatat Yememeli

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açacağı için özellikle sindirim problemi yaşayanlar, mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen yememeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgara yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Yüksek kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler, sakatat tüketiminden özellikle kaçınmalıdır.

UYGUN OLMAYAN KESİM KOŞULLARI HASTALIĞA YOL AÇABİLİYOR

Kurbanlığın veteriner kontrolünden geçtiğinden emin olunması ve uygun kesim şartlarının sağlanması sağlık açısından oldukça önemlidir. Hayvanlarda görülen ve zoonoz (kist hidatik, toksoplazmozis, teniyoz, brusellozis, şarbon vb.) olarak adlandırılan bazı hastalıkları önlemek için;

Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin taşınması, saklanması, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında hijyen kuralları ihmal edilmemeli,

Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli,

Et doğranan bıçağa ve yüzeye başka bir gıda temas etmemeli,

Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çiğ sebze, meyve, ekmek veya başka bir gıdanın doğrama işlemi yapılmamalıdır.

ETLER KÜÇÜK PARÇALARA AYRILARAK DONDURUCUDA SAKLANMALI

Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2°C’de (eksi iki santigrat derecede) birkaç hafta, derin dondurucuda -18°C’de (eksi on sekiz santigrat derecede) ise 3-4 ay süreyle muhafaza edilebilir.

ÇÖZÜNEN ET HEMEN PİŞİRİLMELİ VE TEKRAR DONDURULMAMALI

Unutulmamalıdır ki; etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözünmesi bazı “mikroorganizmalar” için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit eder. Çözünen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Etlerin oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, buzdolabının alt bölmesinde çözünmesi sağlanmalıdır.

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T.C. Sağlık Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği