HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kurban Bayramı’nda Caddebostan Plajında yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek Caddebostan plajına akın etti.

Kurban Bayramı’nda Caddebostan Plajında yoğunluk oluştu

İstanbul’da Kurban Bayramı tatilinin 3. Gününde hafta sonunu evde geçirmek istemeyen vatandaşlar plajlara ve sahillere akın etti. Hafta sonu termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği İstanbul’da vatandaşlar Caddebostan Plajında yüzerek serinledi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise bisiklet sürdü.

"TATİL KISAYDI BU YÜZDEN İSTANBUL'DA GEÇİRDİK"

Bayram tatilini İstanbul’da geçiren Kemal Çelikkanat, "Tatil kısaydı bu yüzden İstanbul’da geçirdik. Birinci gün zaten kurban kestik. Tüm gün kurban işiyle uğraştık. Geriye 3 gün kalıyordu tatil kısa olduğu için de dışarı çıkmadık. Bugün burada kahvaltı yapalım dedik öyle geçiyoruz" dedi.

"İSTANBUL'UN BİRAZ TADINI ÇIKARMA İMKANIMIZ OLDU"

Sahilde zaman geçiren Emre İmamoğlu, "İstanbul’un biraz tadını çıkarma imkanımız oldu. İstanbul’da yaşayan ve çalışanlar için. Sahile geldik, bisiklete biniyoruz. Sahil çok boş değil ama her zaman buraya gelemeyenlerin bayramı fırsat bilerek geldiği dönemdeyiz. Hep birlikte burada bayramı geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli’de fabrika yangınıKocaeli’de fabrika yangını
Kanser tedavisindeki son gelişmeler nelerdir?Kanser tedavisindeki son gelişmeler nelerdir?

Anahtar Kelimeler:
Caddebostan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Bakanlık didik didik inceledi yüzlerce kişiyi tespit etti!

Bakanlık didik didik inceledi yüzlerce kişiyi tespit etti!

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! '2 kişi şüpheli...'

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! '2 kişi şüpheli...'

Bayram tatili için geldi, arkadaşı tarafından öldürüldü!

Bayram tatili için geldi, arkadaşı tarafından öldürüldü!

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.