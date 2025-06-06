Kurban derisi ne yapılır, çöpe atılır mı, camiye verilir mi? Diyanet'e göre kurban derisi nasıl değerlendirilir?

Müslümanlar, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber ibadetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlanır. Bilindiği üzere kurban kesme ibadeti için belirli kurallara uymak gerekir, bunlar arasında kurbanın derisinin bir fakire veya hayır kurumuna verilmesi gerektiği de belirtilmektedir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurbanların derisinin nasıl değerlendirileceğine yönelik açıklaması da merak edilmektedir.

Kurban derisi ne yapılır?

Diyanet bu konuda açıklamasını Hz. Muhammed’in (s.a.v) tavsiyeleriyle yapmıştır. Buna göre kurbanlık hayvanın derisi bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.v), veda haccında Hz. Ali'ye (a.s.), kurban olarak kesilen develerinin başında beklemesini ve hayvanların derileri ile sırtlarında bulunan çulların sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak da hiçbir şey vermemesini emretmiştir (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21).

Bu açıklamadan yola çıkarak kurban derilerinin ücret karşılığında satılması, kurbanın bakımı veya kesimi için ücret olarak verilmesi caiz olarak görülmez. Hayvanın derisinin satılması durumunda ise alınan ücretin yoksullara verilmesi gerekir.

Dini otoritelere göre kurbanın eti ve derisi, kurbanı kesen kişi tarafından da değerlendirilebilir. Fakat yine de derinin veya etin bir bölümünün yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi de önerilir.

Kurban derisi çöpe atılır mı?

Kurban derisinin tarihte pek çok amaç için kullanıldığı bilinmektedir. Bu değerli ürünün doğru değerlendirilmesi her açıdan fayda sağlar. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların derileri, dericilik sanayisinde hammadde olarak işlenir. Bu derilerin pek çok deri ürünün imalatında bilhassa da ayakkabı, çanta ve kemer gibi gündelik yaşam içerisinde sıklıkla kullanılan eşyaların üretiminde kullanılır. Ayrıca hayvanın derisi, yün ve kürk gibi diğer eşyaların üretiminde de oldukça etkilidir. Dolayısıyla dini açıdan kurban derisinin çöpe atılması uygun kabul edilmez. Deriyi çöpe atıp ziyan etmek yerine faydalı bir şekilde işlenmesi hem dinin hükümlerine hem de çevreye saygı göstermenin bir ifadesi olur.

Kurban derisi camiye verilir mi?

Birçok insan Kurban Bayramı öncesinde derinin nasıl değerlendirileceğini merak eder. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, kurban derisi yardım kurumlarına, eğitim kuruluşlarına ve diğer sosyal kurumlara bağışlanabilir. Bunlar arasında camiler de yer alır. Fakat bağış konusunda önemli olan derinin bağışlanacağı kurumun bağışları uygun şekilde değerlendirecek olmasıdır.

Kurban derisi bağışlanır mı?

Kurban derisi bağışı her sene Kurban Bayramı'nda sıklıkla gündeme gelen konulardan biridir. Deriler pek çok sayıdaki hayır kurumlarına veya sosyal yardımlaşma kuruluşlarına bağışlanabilir. Kurban derisi bağışı nereye yapılır sorusuna yanıt olarak;

Bunlar arasında öne çıkan Türk Hava Kurumu (THK), aldığı kurban derisi bağışlarını satarak kazandığı gelirle havacılık eğitimi ve sosyal yardımlaşma projelerini sürdürür. Bu sayede havacılığın gelişimine yardımda bulunulurken, bununla beraber ihtiyaç sahibi kişilere de yardım gerçekleştirilmiş olur.