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Kurban etine 24 saat uyarısı! Kalp hastaları dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Kalp ağrısı ile karıştırılan kramplara yol açabilir"

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte uzmanlardan vatandaşlara önemli uyarılar geliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kurban etinin kesildikten sonra en az 24 saat dinlendirilmeden tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Dinlendirilmemiş etin sindirimi zorlaştırdığını ve bu durumun, kalp ağrısıyla karıştırılabilen kramplara yol açabileceğini vurgulayan Köksal, özellikle kalp ve damar hastalarının bayramda bilinçli beslenmeye özen göstermesi gerektiğini söyledi.

Kurban etine 24 saat uyarısı! Kalp hastaları dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Kalp ağrısı ile karıştırılan kramplara yol açabilir"

Kurban Bayramı’nın yaklaştığı bu günlerde, kalp ve damar sağlığı konusunda uyarılarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle kalp hastalarının et tüketiminde dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Köksal, "Bayramın heyecanı içinde yapılan bilinçsiz et tüketimi hem sindirim sistemini hem de kalbi zorlayabilir" dedi.

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"HAŞLAMA, IZGARA YA DA FIRINDA PİŞİRME YÖNTEMLERİNİ TERCİH EDİN"

Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi olan kırmızı etin bilinçsizce tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Köksal, "Kırmızı et, kolesterolün temel kaynaklarından biridir. Bu nedenle kalp, hipertansiyon ve diyabet hastaları günde 100 gramı geçmeyecek şekilde et tüketmelidir. Eti mutlaka yağsız seçin ve haşlama, ızgara ya da fırında pişirme yöntemlerini tercih edin" dedi.

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"GAZ, ŞİŞKİNLİK, KRAMP TARZI AĞRILAR ORTAYA ÇIKARABİLİR"

Köksal, etin kesildikten hemen sonra tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Yeni kesilmiş kurban eti normalden daha serttir ve sindirim sistemi için zorludur. Gaz, şişkinlik, kramp tarzı ağrılar ortaya çıkarabilir. Bu ağrılar, özellikle kalp hastaları tarafından kalp kriziyle karıştırılabilir. Bu nedenle en az 24 saat dinlendirilmiş et tercih edilmelidir. Kavurma gibi kızartma yöntemiyle pişirilen yemekler, sağlıklı pişirme teknikleri arasında yer almaz."

"KALP HASTALARI BU TÜR GIDALARDAN KESİNLİKLE UZAK DURMALI"

Köksal, "Özellikle karaciğer, dalak ve böbrek gibi sakatatlar yoğun kolesterol içerir. Kalp hastaları bu tür gıdalardan kesinlikle uzak durmalı. İlaçlar aksatılmamalı, hafif tempolu yürüyüşler devam etmeli. Et tüketimi ise kontrollü ve dengeli olmalı. Tuz ve yağ tüketimi minimumda tutulmalı. Bu basit önlemler kalp sağlığınızı önemli ölçüde koruyacaktır" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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