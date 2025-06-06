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Kurban kesenler dikkat! Kurban etini saklarken yapılan büyük hata: "Zehirlenmeye kadar gider"

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban etinin doğru muhafaza edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Yardımcı, “Kesilen etleri hemen poşetlere doldurup dolaba koymak büyük hata, zehirlenmeye kadar gider" dedi. İşte detaylar...

Kurban kesenler dikkat! Kurban etini saklarken yapılan büyük hata: "Zehirlenmeye kadar gider"

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etlerinin doğru muhafaza edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Osman Yardımcı, “Etin sıcaklığı ve poşetin havasızlığı birleşince et yanıyor, yeşeriyor ve bu durum insanı zehirlenmeye kadar götürebilir" dedi.

2-3 SAATTE BİR TERS DÜZ EDİLMELİ

Etin kesildikten sonra serin ve hava alan bir yerde sini veya tepsiye yayılması gerektiğini ifade eden Yardımcı, “Etler üst üste gelmeyecek şekilde 2-3 saatte bir ters düz edilmeli. Bunun yapılmasındaki en büyük fayda üzerindeki bakterileri atması ve eti yumuşak yapması" diye konuştu.

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İmkanı olan vatandaşların etlerini kasapların dolaplarında bekletebileceğini belirten Yardımcı, “Etler ters düz edildikten sonra kasalara konularak dolaba yerleştirilmeli. İmkanı olan vatandaşlarımız, etleri 1 günlüğüne kasabın dolabında dinlendirebilir" ifadelerini kullandı.

'POŞETTE DEĞİL, AÇIK KAPTA SAKLAYIN'

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Evde et saklayacak vatandaşlara önerilerde bulunan Osman Yardımcı, “Eti ayırdıktan sonra poşetle dolaba koymayın. Ağzı açık plastik kaplarda veya buzdolabı kasalarında saklayın. Derin donduruculara konulacaksa eğer et dinlendirildikten sonra, buzdolabı poşetlerine dikkatli yerleştirin. Ayrıca ihtiyaca göre parçalayıp tüketilecek miktarda dondurun" dedi.

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Etin işlenmesinde uzmanlık gerektiğine vurgu yapan Yardımcı, “Kasaplar profesyonelce işler. Vatandaş evde kendi parçalamaya kalkarsa daha çok fire verir, et çöpe gider ya da bu işlem sırasında kişi elini kesebilir. Ustaysa yapabilir ama değilse kasaba götürmek daha bereketli olur" diye konuştu.

'KURBANLIK ALIRKEN DİNİ VECİBELERE DİKKAT EDİN'

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Kurbanlık seçiminde vatandaşların dini vecibelere uygun davranması gerektiğini söyleyen Osman Yardımcı, “Yaşını doldurmamış hayvan kurban olmaz. Dinimiz zorlama yapmaz, gücün varsa kes diyor. Gösteriş için değil ibadet için yapılmalı. Belediyelerin belirlediği yerlerde veteriner kontrolünde kesim yapılmalı" uyarısında bulundu.

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Siparişle alınan kurbanlara tepki gösteren Yardımcı, bazı zincir marketlerde bayramdan önce kesim yapıldığını belirterek, “Bayramın ilk günü elimize gelen etler arasında kurban eti gibi görünmeyen vakalar oldu. Küçükbaş hayvanı 'mini koç' diye satıyorlar. Böyle bir şey olmaz, 'mini koç' diye bir terim yok. Vatandaşlar bu konuda dikkatli olmalı" dedi.

(DHA)

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Kasap Kurban eti kurban
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