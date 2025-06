Kurban keserken hangi dua okunur? Kurban keserken okunacak dua​ ve dualar nelerdir?

Kurbanlık hayvanı keserken yerine getirilmesi gereken bazı mesuliyetler bulunur. Bunlar arasında kurban keserken okunması gereken bazı dualar da yer alır. İlk olarak kesilecek olan kurbanı hangi niyetle olursa olsun kesmeye başlamadan önce besmele çekilmesi gerekir. Hayvan kesimine başlamadan besmele çekilmemesi uygun bir davranış olarak görülmez. Bu noktada kurban keserken okunacak dualar merak edilir.

Kurban keserken okunacak dua ve dualar nelerdir?

Kurban kesme ibadeti İslam dinine göre mal ile gerçekleştirilen ibadetler arasında yer almaktadır. Buna göre akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına girmiş olan bireylerin borcu yoksa, dinen varlıklı sayılabilecek kadar mal varlığı bulunuyorsa kurban kesmesi gerekir. Bireylerin kurban kesmesi için temel ihtiyaçları ve borçları haricinde 80.18 gr altın veya bu değere sahip bir varlığı olması gerekir. Bu herhangi bir eşya, para ya da altın olabilir. İslam dinine göre bu şartları yerine getiren kişilerin kurban kesmeleri gerekir. Kurban kesecek olan kişiler ise kurban keserken okunan duaları araştırırlar.

Kurban Kesme Duası Arapça Okunuşu:

“Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn.”

Kurban Kesme Duası Türkçe Anlamı:

“Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah’a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım.”

Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri

“Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l hamd”

Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri Türkçe Anlamı:

“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur.” olarak ifade edilir. Daha sonra kurban kesilir ve kurban kesen kişi şükür amaçlı 2 rekat namaz kılabilir.

Kurban keserken okunacak dua Diyanet

Diyanet tarafından yapılan açıklamalara göre kurban kesimi esnasında dua edilmesi gereklidir. Hanefilere göre hayvanın kesimi sırasında kasten besmele çekilmez ise o hayvanın eti yenmemelidir. Fakat besmele unutulduysa hayvanın eti yenebilir, herhangi bir sakınca yoktur.

Kurban kesme duası, hayvan yere yatırıldıktan sonra yüzü ve ayaklarının kıbleye doğru döndürüldüğü esnada yapılmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban keserken okunacak dua En’am Suresi’nin 79. ve 162. ayetleridir.

İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn(muşrikîne).

Muhakkak ki ben, hanif olarak yüzümü, yeri ve semaları yaratan Allah’ın Zat’ına döndürdüm. Ve ben, müşriklerden değilim.

Kul inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

“De ki: Muhakkak ki benim namazım, kurbanım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

Besmele çekildikten ve dualar okunduktan sonra kurban kesen birey “Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd” şeklinde üç defa tekbir getirir. Sonrasında ise tekrar “Bismillahi Allahü Ekber” diyerek kurban edilecek hayvanı kesmeye başlar.

Kesim esnasında kullanılan bıçağın keskin olması şarttır. Çünkü hayvanın şah damarı ya da yemek ve soluk damarlarından en az bir tanesinin tek seferde kesilmesi gerekir. Ardından hayvanın kanının akması beklenmelidir ve can verdikten sonra başının bedeninden ayrılması şarttır. Tüm bu kurallar yerine getirildiği takdirde, hayvan İslami usullere uygun bir şekilde kesilmiş olur.