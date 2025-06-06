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Kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kadından acı haber! İstanbul'da bayramın bilançosu açıklandı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı’nın ilk gününde bir kadının kurban kesildiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini, 53 kişinin trafik kazaları nedeniyle 776 vatandaşın ise kurban kesimine bağlı travmalar nedeniyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kadından acı haber! İstanbul'da bayramın bilançosu açıklandı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul’da trafik kazaları nedeniyle 53 vatandaşımız, kurban kesimine bağlı travmalar nedeniyle 776 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Bir kadın vatandaşımız ise kurban kesiminin yapıldığı ortamda bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, tüm yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurban kesiminin ehil kişilerce, uygun ve güvenli ortamlarda yapılması hayati önemdedir. Lütfen hem kendi sağlığınızı hem çevrenizdekilerin güvenliğini riske atmayın" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi bayram kurban
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