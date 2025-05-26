Kurban pazarında silahlar, taşlar, sopalar konuştu! Ankara'da besiciler polise saldırdı, ortalık fena karıştı

Keçiören'de kurban pazarına denetim yapmaya gelen ekiplere besiciler karşı çıkınca tartışma başladı. Polisle çevik kuvvet ekiplerinin bölgeye sevk edilirken gerginlik had safhaya ulaştı ve silahlar, taşlar, sopaların konuştuğu bir arbede yaşandı. Ortalığın karıştığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Keçiören'deki Bağlum Kurban Pazarı'nda meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazarda denetim yaparken bazı besiciler denetime karşı çıktı. Bunun üzerine veterinerler ile besiciler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyüyüp arbedeye dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak besiciler yine de kontrole izin vermedi. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

Besiciler, polise taş ve sopalarla saldırdı. Polis de havaya ateş açarak olaya müdahale etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

2 POLİS YARALANDI

Arbedede 2 polis memuru başından yaralandı.

Yaralı polisler ambulansta yapılan müdahaleden sonra hastaneye götürüldü.

Kavgaya karışan bazı kişiler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır