Kurbanın eti, derisi ve organları satılabilir mi? Diyanet'e göre kurbanın eti, derisi ve bağırsakları gibi kısımlarının satılması caiz mi?

İslam aleminde kurban ibadeti oldukça önemli ibadetlerden biri olarak görülür. Her sene yerine getirilen kurban ibadeti sayesinde Allah’ın rızasının elde edilmesi ve Allah’a daha fazla yakınlaşma amacı bulunur. Kurban ibadetinin yerine getirilmesi dini hükümlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Kesimin ardından ise et paylaşımı yapılır. İslam’a göre kurban etinin, yoksullar, dul ve yetimler, komşular, akrabalar ve ihtiyaç sahipleri arasında adil bir şekilde dağıtılması son derece önemlidir.

Diyanet'e göre kurbanın eti, derisi ve bağırsakları gibi kısımlarının satılması caiz mi?

Kurban Bayramı içerisinde ibadet için kesilen kurbanın eti; yoksullara, ihtiyaç sahiplerine ve her türlü yardıma ihtiyacı olan kişilere dağıtılır. Bu paylaştırma işlemi çoğunlukla yoksul kesimlerde bulunan insanlara yapılarak yardımlaşma duygusunun güçlendirilmesi amaçlanır. Kurban eti dağıtılırken ilk olarak yakın çevredeki ihtiyaç sahipleri, komşular ve akrabalar başta olmak üzere belirli kriterlere göre kişilere verilir.

İhtiyacı olan kişiler ve yoksullara kurban eti verilmesi, yardımlaşma ve dayanış kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunur. Bu uygulamayla beraber maddi durumu iyi olan kişilerin daha yardımsever ve paylaşımcı bir yapıya sahip olması sağlanır. Ayrıca yoksul kişilere yardımda bulunularak onların ihtiyaçlarının bir nebze olsun giderilmesi hedeflenir.

İslami kaynaklara göre kesilen kurbanın et, deri, yün, bağırsaklar, kemikler, yağ, baş, ayak ve süt gibi parçalarının ticari amaçla satılması mekruhtur. Bu durum vacip veya nafile kurbanlarında da geçerli bir hükümdür. Kurban etinin satılması durumunda ise elde edilen gelirin yoksul kişilere bağışlanması gerekir. Ayrıca kasap ücreti de verilmez.

Hadiste şöyle buyurulmuştur: “Kurbanın derisini satan kimsenin kurbanı olmaz.” [6] Hz, Ali’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Rasûlullah (s.a.s), develer kurban kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.”

Ayrıca kurbanın derisi Allah’ın rızasını kazanmak üzere uygun bir yere bağışlanabilir. Öte yandan ihtiyaç halinde seccade, minder gibi kullanışlı gereçler için evde de değerlendirilebilir. Kurbanlık hayvan kesilmeden önce yünlerini kırpmak mekruh olarak kabul edilir. Eğer yünleri kırpıldıysa geliri yoksullara bağışlanmalıdır. Hayvanın yünü kesilecekse en iyi zaman kesildikten sonraki süreçtir. Derisi kalıcı olan ya da kendisi ile faydalanılan bir şeyle değiştirilebilir. Burada önemli olan nakit para ile satılmaması gerektiği ve bu deri yiyecek içecek gibi tüketim ürünleri ile mübadele edilmemesidir. Hz. Âişe’nin (r.anhâ) ve diğer bazı sahabi kişilerin kurban derilerinden su tulumu yaptıkları bilinmektedir.