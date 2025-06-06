Kurbanlık narkozla veya elektrikle bayıltılarak kesilir mi? Diyanet'e göre kurbanlığı narkozla veya elektrikle bayıltarak kesmek caiz mi?

Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvanlar genelde bayram namazı kılındıktan sonra kesilmeye başlanır. İslam dinine göre kurbanlık hayvanların Kurban Bayramı günleri içerisinde kesilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde gece ve gündüz kesilen kurbanlar Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilen kurban ibadeti içerisinde sayılır. Kurban kesme işleminde bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Örneğin, kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organlarının yerinde ve yeterli oranda bir kiloya sahip olması gerekir. Kurban kesme şartları arasında merak edilen detaylardan biri de hayvanın kesilme yöntemidir.

Diyanet'e göre kurbanlığı narkozla veya elektrikle bayıltarak kesmek caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kurban kesimi ile ilgili açıklama şu şekildedir:

"Dinimiz, tüm canlılara iyi davranılmasını emretmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), kesim esnasında hayvana eziyet edilmemesini emretmiştir. (Bkz. Müslim, Sayd ve Zebâih, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 12)

Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi asıldır. Bununla beraber kurbana fazla eziyet vermemek (ölüm acısını azaltmak) maksadıyla, kesim esnasında hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltılarak kesilmesi caizdir. Ancak hayvanın bayıltıldıktan sonra ölmeden boğazından kesilmesi gerekir. Hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez (DİYK 24. 02. 2010 tarihli karar; bkz. Mecma’u’l-Fıkh, Karârât ve Tevsıyât, 28 Haziran-3 Temmuz 1997 tarihli Karar, s. 314-318). Zira kurbanlık veya etlik hayvanın yenilmesinin caiz olabilmesi için kesim esnasında hayvanın canlı olması gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 133)."

Kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir: