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Kurbanlık narkozla veya elektrikle bayıltılarak kesilir mi? Diyanet'e göre kurbanlığı narkozla veya elektrikle bayıltarak kesmek caiz mi?

İslam inancına göre akıl sağlığı yerinde, ergenliğe erişmiş, temel gereksinimleri ve borçları haricinde yeterli sayılan oranda mal varlığına sahip olup seferi sayılmaz her Müslüman kişi kurban kesmekle yükümlü sayılır. Bu hükme göre, temel ihtiyaçları ve borcunun dışında 80,18 gram altın ya da bu değere sahip bir mal varlığı olan kişinin kurban kesmesi beklenmektedir. Peki, kurbanlık narkozla veya elektrikle bayıltılarak kesilir mi?

Kurbanlık narkozla veya elektrikle bayıltılarak kesilir mi? Diyanet'e göre kurbanlığı narkozla veya elektrikle bayıltarak kesmek caiz mi?
Defne Vera Şahin

Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvanlar genelde bayram namazı kılındıktan sonra kesilmeye başlanır. İslam dinine göre kurbanlık hayvanların Kurban Bayramı günleri içerisinde kesilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde gece ve gündüz kesilen kurbanlar Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilen kurban ibadeti içerisinde sayılır. Kurban kesme işleminde bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Örneğin, kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organlarının yerinde ve yeterli oranda bir kiloya sahip olması gerekir. Kurban kesme şartları arasında merak edilen detaylardan biri de hayvanın kesilme yöntemidir.

Diyanet'e göre kurbanlığı narkozla veya elektrikle bayıltarak kesmek caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kurban kesimi ile ilgili açıklama şu şekildedir:

"Dinimiz, tüm canlılara iyi davranılmasını emretmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), kesim esnasında hayvana eziyet edilmemesini emretmiştir. (Bkz. Müslim, Sayd ve Zebâih, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 12)

Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi asıldır. Bununla beraber kurbana fazla eziyet vermemek (ölüm acısını azaltmak) maksadıyla, kesim esnasında hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltılarak kesilmesi caizdir. Ancak hayvanın bayıltıldıktan sonra ölmeden boğazından kesilmesi gerekir. Hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez (DİYK 24. 02. 2010 tarihli karar; bkz. Mecma’u’l-Fıkh, Karârât ve Tevsıyât, 28 Haziran-3 Temmuz 1997 tarihli Karar, s. 314-318). Zira kurbanlık veya etlik hayvanın yenilmesinin caiz olabilmesi için kesim esnasında hayvanın canlı olması gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 133)."

Kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İslam inancına göre bir kesim gerçekleştirmek için kurbanlık hayvanın yemek ve nefes boruları ile iki atardamarından en az birinin aynı anda kesilmesi gerekir. Bu usulle gerçekleştirilen bir kesim esnasında hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruh olarak kabul edilir. Bu konu hakkında belirtilen şartlar etlik kesim ile kurbanlık kesim olarak aynıdır.
  • Kurbanlık hayvanın canı çıkmadan yani tam olarak ölmeden kafasının bedeninden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Kurban edilecek hayvana kesinlikle eziyet edilmemeli ve acı çektirilmemelidir. Bu nedenle kurbanlık hayvanlar işi bilen kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama olayı hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
  • Kurban kesimi esnasında çevre kirletilmemeli temizlik için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Kesim esnasında hayvanların birbirlerini görecek şekilde yan yana bulundurulmamasına dikkat edilmeli ve aralarındaki mesafe ayarlanmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı diyanet kurban
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