HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Küresel bir halk sağlığı sorunu! Dünya genelinde yılda 2 milyondan fazla ölüme neden oluyor

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Burak Işık, karaciğerin hayati işlevleri nedeniyle vücuttaki en önemli organlardan biri olduğunu vurgulayarak, karaciğer hastalıklarına karşı toplumsal farkındalık çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her yıl dünya genelinde 2 milyondan fazla insanın karaciğer hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Prof. Dr. Işık, bu ölümlerin büyük kısmının siroz ile hepatit B ve C gibi viral enfeksiyonlardan kaynaklandığını ifade etti.

Küresel bir halk sağlığı sorunu! Dünya genelinde yılda 2 milyondan fazla ölüme neden oluyor

Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Burak Işık, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her yıl 2 milyondan fazla kişinin karaciğer hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsatarak, bu ölümlerin yaklaşık 1,3 milyonu siroz kaynaklı olurken, hepatit B ve C gibi viral enfeksiyonların da yılda 1,3 milyon hayatın kaybedilmesine neden olduğunu vurguladı.

3950989

"KÜRESEL BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU"

Karaciğer hastalıklarının dünya genelindeki tüm ölümlerin yüzde 4’ünden sorumlu olduğunu belirten Prof. Dr. Işık, “Bu oranlar, karaciğer hastalıklarının artık sadece bir sindirim sistemi sorunu değil, küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini gösteriyor” dedi.

"KRONİK VE AKUT OLMAK ÜZERE İKİ ŞEKİLDE GÖRÜLÜR"

Türkiye’de karaciğer nakli bekleyen hasta sayısının her yıl arttığını ve bekleme süresinin ortalama 125 güne kadar uzadığını söyleyen Prof. Dr. Işık, “Bu süreçte bazı hastalar yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Nakil kararı zamanında verilmediğinde hastalar geri dönülemez bir tabloyla karşı karşıya kalabiliyor. Karaciğer yetmezliği kronik ve akut olmak üzere iki şekilde görülür. Süreç her iki durumda da yakından takip edilmesi gerekir. Bilinç değişiklikleri, tekrarlayan kanamalar, karında sıvı birikimi gibi komplikasyonlar gelişmişse ve karaciğer fonksiyonları geri döndürülemeyecek şekilde bozulmuşsa, karaciğer nakli hayat kurtarıcı bir tedavi seçeneği haline gelir” dedi.

thumbs_b_c_4952fc09a74b8bd3b246bd70c8a89938

"NAKİL İÇİN NE ÇOK ERKEN NE DE ÇOK GEÇ DAVRANMALIYIZ"

Türkiye’de organ bağış oranlarının hala düşük seviyelerde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Işık, kadavra donör sayısının artırılmasının hayati önemde olduğunu belirtti.

thumbs_b_c_e53b56bd4c6599c4e29b83086fcf49e2

Prof. Dr. Işık, “Canlı donörden yapılan nakiller elbette önemli bir seçenek ama ideal olan, toplumsal farkındalıkla birlikte kadavradan bağışların artmasıdır. Öte yandan erken tanı ve düzenli takip süreci önemlidir. Nakil için ne çok erken ne de çok geç davranmalıyız. Zamanlamayı doğru yapabilmek için karaciğer hastalarının, bu konuda deneyimli merkezlerde düzenli izlem altında olması gerekiyor” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da mobilya imalathanesinde yangın: 3 yaralıAnkara’da mobilya imalathanesinde yangın: 3 yaralı
Kılıçdaroğlu hakkındaki bu iddialar ortalığı karıştırır: ‘Genel merkezi bile taşıyabilir…’ Kılıçdaroğlu hakkındaki bu iddialar ortalığı karıştırır: ‘Genel merkezi bile taşıyabilir…’

Anahtar Kelimeler:
Organ nakli‎ karaciğer yetmezliği karaciğer nakli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

İsrail 'İran'dan füze atıldı' dedi! İran iddiaları reddetti

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

İsrail'in gizli operasyonu! Ajanlardan İranlı generallere kumpas: Cep telefonu detayı

İsrail'in gizli operasyonu! Ajanlardan İranlı generallere kumpas: Cep telefonu detayı

Muharrem İnce yeniden CHP'de! "Bu bir geri dönüş değil, kucaklaşma ve sarılmadır"

Muharrem İnce yeniden CHP'de! "Bu bir geri dönüş değil, kucaklaşma ve sarılmadır"

İstanbul sokaklarında mafya raconu! ‘Soner’in selamı var’ diyerek kurşun yağdırdı

İstanbul sokaklarında mafya raconu! ‘Soner’in selamı var’ diyerek kurşun yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.