HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Küresel sağlık tehditi! 'Kutsal su' diye içtiler kolera oldular: Turistleri tehdit eden su kuyusu ölümcül enfeksiyon taşıyor...

Etiyopya’nın Sudan sınırındaki Quara bölgesinde, Ortodoks Kilisesi tarafından “şifalı” ve “kutsal” olarak tanıtılan Bermel Giorgis kuyusundan alınan sular, Almanya ve İngiltere’den gelen turistlerde kolera vakalarına yol açtı. “Eurosurveillance” adlı bilimsel dergide yayımlanan rapora göre, kutsal su şişelerinde ölümcül Vibrio cholerae bakterisi tespit edildi. Uzmanlar küresel bir halk sağlığı tehdidi olabileceğine dikkat çekti. Detaylar haberimizde…

Küresel sağlık tehditi! 'Kutsal su' diye içtiler kolera oldular: Turistleri tehdit eden su kuyusu ölümcül enfeksiyon taşıyor...
Sedef Karatay

Araştırmalar, kutsal su şişelerinde mililitre başına 100 bin ila 100 milyon koloni oluşturan birim (CFU) Vibrio cholerae bakterisi bulunduğunu ortaya koydu. Bu yoğunluk, bakterilerin yalnızca kuyuda değil, uzun uçuşlar ve Avrupa’daki ortam sıcaklıklarında bile hayatta kalabildiğini gösteriyor.

iStock-1787929621

Şişeler, turistler tarafından içmek veya yüzlerine sürmek amacıyla kullanılmış, ancak bu basit ritüel ölümcül sonuçlara yol açmış. Uzmanlar, bu tür suların steril olmayan koşullarda şişelenmesinin ve uygun denetimden geçmemesinin salgına zemin hazırladığını belirtiyor.

YEDİ TURİST KOLERAYA YAKALANDI

Almanya ve İngiltere’den yedi turist, bu kutsal suları tükettikten veya ciltlerine uyguladıktan sonra koleraya yakalandı. Hastalığın belirtileri arasında şiddetli ishal, kusma ve dehidrasyon yer alıyor. İki turist, durumlarının ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma alınırken, tüm hastalar tedaviyle iyileşti. Ancak bu olay, kutsal suyun taşıdığı risklerin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 'Bermel Giorgis kuyusuna' seyahat eden gezginleri ve bu sulardan alan yakınlarını uyardı, temiz su tüketimi ve hijyen kurallarına uyulmasını vurguladı.

iStock-1394818766

KOLERA NASIL ÖNLENİR?

Kolera, Vibrio cholerae bakterisinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır ve genellikle kirli su veya gıda yoluyla yayılır. CDC’ye göre, hastalık şiddetli ishale ve dehidrasyona yol açıyor; tedavi edilmezse saatler içinde ölüme neden olabiliyor. Ancak temiz içme suyu, sabunla el yıkama ve kolera aşısı gibi basit önlemlerle hastalık büyük ölçüde önlenebilir. Uzmanlar, turistlerin güvenilir kaynaklardan su tüketmeleri gerektiğini, özellikle manevi veya dini amaçlarla sunulan suların sağlık riski taşıyabileceğini söylüyor.

iStock-2148602270

“RUHANİ ŞİFA” ARARKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN!

Bermel Giorgis kuyusu, Etiyopya Ortodoks Kilisesi tarafından “ruhani aydınlanma, şifa ve inançla bağ kurma” vaatleriyle tanıtılıyor. Yerel halk ve turistler, bu sulardan içmenin veya kullanmanın manevi faydalar sağlayacağına inanıyor. Ancak bu olay, dini ritüellerin sağlık açısından ciddi tehlikeler barındırabileceğini gösterdi. Uzmanlar, bu tür kutsal kaynakların düzenli olarak mikrobiyolojik testlere tabi tutulması gerektiğini, aksi takdirde benzer salgınların tekrarlanabileceğini belirtiyor.

thumbs_b_c_09364b8062e797d12425a9e919472426

ÖLÜM ORANI YÜZDE 71'E YÜKSELDİ!

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2023 verilerine göre, kolera vakaları bir önceki yıla göre yüzde 13 artarken, ölüm oranı yüzde 71 yükseldi. Geçen yıl dünya genelinde 4 binden fazla kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediyenin SGK borcu evlerinden ettiBelediyenin SGK borcu evlerinden etti
SON DAKİKA | 25 bin öğretmen ataması... Tarihler belli oldu!SON DAKİKA | 25 bin öğretmen ataması... Tarihler belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
kolera Etiyopya salgın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sırrı Süreyya Önder'e hakaret etmişlerdi! Tepki gösterdi

Sırrı Süreyya Önder'e hakaret etmişlerdi! Tepki gösterdi

Erken seçim olmazsa sürpriz şok edici bir şey yapacağım

Erken seçim olmazsa sürpriz şok edici bir şey yapacağım

Misilleme sonrası yeni tehdit: Yüzde 245'e varan vergi masada!

Misilleme sonrası yeni tehdit: Yüzde 245'e varan vergi masada!

Kayınvalidesini hamile bırakmıştı! Arsız damadın babası konuştu: Oğlum sapıktır

Kayınvalidesini hamile bırakmıştı! Arsız damadın babası konuştu: Oğlum sapıktır

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırrı Süreyya Önder için Pervin Buldan'ı aradı! "Ne gerekiyorsa yapılacak"

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırrı Süreyya Önder için Pervin Buldan'ı aradı! "Ne gerekiyorsa yapılacak"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.