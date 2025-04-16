Küresel sağlık tehditi! 'Kutsal su' diye içtiler kolera oldular: Turistleri tehdit eden su kuyusu ölümcül enfeksiyon taşıyor...

Araştırmalar, kutsal su şişelerinde mililitre başına 100 bin ila 100 milyon koloni oluşturan birim (CFU) Vibrio cholerae bakterisi bulunduğunu ortaya koydu. Bu yoğunluk, bakterilerin yalnızca kuyuda değil, uzun uçuşlar ve Avrupa’daki ortam sıcaklıklarında bile hayatta kalabildiğini gösteriyor.

Şişeler, turistler tarafından içmek veya yüzlerine sürmek amacıyla kullanılmış, ancak bu basit ritüel ölümcül sonuçlara yol açmış. Uzmanlar, bu tür suların steril olmayan koşullarda şişelenmesinin ve uygun denetimden geçmemesinin salgına zemin hazırladığını belirtiyor.

YEDİ TURİST KOLERAYA YAKALANDI

Almanya ve İngiltere’den yedi turist, bu kutsal suları tükettikten veya ciltlerine uyguladıktan sonra koleraya yakalandı. Hastalığın belirtileri arasında şiddetli ishal, kusma ve dehidrasyon yer alıyor. İki turist, durumlarının ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma alınırken, tüm hastalar tedaviyle iyileşti. Ancak bu olay, kutsal suyun taşıdığı risklerin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 'Bermel Giorgis kuyusuna' seyahat eden gezginleri ve bu sulardan alan yakınlarını uyardı, temiz su tüketimi ve hijyen kurallarına uyulmasını vurguladı.

KOLERA NASIL ÖNLENİR?

Kolera, Vibrio cholerae bakterisinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır ve genellikle kirli su veya gıda yoluyla yayılır. CDC’ye göre, hastalık şiddetli ishale ve dehidrasyona yol açıyor; tedavi edilmezse saatler içinde ölüme neden olabiliyor. Ancak temiz içme suyu, sabunla el yıkama ve kolera aşısı gibi basit önlemlerle hastalık büyük ölçüde önlenebilir. Uzmanlar, turistlerin güvenilir kaynaklardan su tüketmeleri gerektiğini, özellikle manevi veya dini amaçlarla sunulan suların sağlık riski taşıyabileceğini söylüyor.

“RUHANİ ŞİFA” ARARKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN!

Bermel Giorgis kuyusu, Etiyopya Ortodoks Kilisesi tarafından “ruhani aydınlanma, şifa ve inançla bağ kurma” vaatleriyle tanıtılıyor. Yerel halk ve turistler, bu sulardan içmenin veya kullanmanın manevi faydalar sağlayacağına inanıyor. Ancak bu olay, dini ritüellerin sağlık açısından ciddi tehlikeler barındırabileceğini gösterdi. Uzmanlar, bu tür kutsal kaynakların düzenli olarak mikrobiyolojik testlere tabi tutulması gerektiğini, aksi takdirde benzer salgınların tekrarlanabileceğini belirtiyor.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 71'E YÜKSELDİ!

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2023 verilerine göre, kolera vakaları bir önceki yıla göre yüzde 13 artarken, ölüm oranı yüzde 71 yükseldi. Geçen yıl dünya genelinde 4 binden fazla kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.