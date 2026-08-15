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Kuriş ailesinin devasa mal varlığı ortaya çıktı: Tam 191 taşınmaz

Ankara’daki soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ve ailesinin tapu kayıtları incelendi. Anne Ayşe Gülderen Kuriş’in 138 taşınmazının bulunduğu belirlenirken, aileye ait toplam gayrimenkul sayısının 191 olduğu tespit edildi.

Kuriş ailesinin devasa mal varlığı ortaya çıktı: Tam 191 taşınmaz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada ortaya çıkarılan tapu kayıtları, Alihan Kuriş ve ailesinin Türkiye’nin farklı bölgelerinde yüzlerce taşınmazdan oluşan dikkat çekici bir mal varlığına sahip olduğunu ortaya koydu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Kuriş ailesinin tapu kayıtları ortaya çıktı. Resmi belgelere göre; anne, baba, oğul ve kardeşten oluşan Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 adet gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.

ANNE KURİŞ ÜZERİNE 138 TAŞINMAZ ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olması dikkat çekti. Anne Kuriş'in üzerine tescilli tam 138 taşınmaz olduğu saptandı. Hayatını kaybeden babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerine ise 26 taşınmaz kayıtlı olduğu belirlendi.

Kuriş ailesinin devasa mal varlığı ortaya çıktı: Tam 191 taşınmaz 1

Alihan Kuriş 14 Taşınmaz

İSTANBUL VE SAKARYA'DA DEVASA DEĞERDE MÜLKLER

Soruşturma dosyasında yer alan detaylı mülk listelerinde, Türkiye'nin en değerli lokasyonlarında yer alan lüks konutlar, geniş araziler ve ticari ofisler göze çarptı.

Kuriş ailesinin devasa mal varlığı ortaya çıktı: Tam 191 taşınmaz 2

Erenköy'deki Dubleks Mesken

Kadıköy Erenköy'de lüks bir dubleks mesken ile yine aynı bölgede bir daire, Üsküdar Altunizade'de tam 9 bin 31 metrekare büyüklüğünde son derece geniş bir alana yayılan ahşap ev ile Yine Üsküdar Altunizade'de 922 metrekarelik arsa üzerinde yükselen 4 katlı betonarme apartman ve arsası ile Üsküdar Kısıklı'da 462 metrekare büyüklüğünde kargir ev, bahçeli iki ahşap ev ve arsa dikkat çekti.

Kuriş ailesinin devasa mal varlığı ortaya çıktı: Tam 191 taşınmaz 3

Hilmi Tuna KURİŞ - 13 Taşınmaz

SAKARYA'DAKİ TARLA, OFİS VE ARSA YATIRIMLARI

Serdivan'da 21 bin 432 metrekare büyüklüğünde, içerisinde ahır bulunan ahşap ev ve devasa tarla ile Erenler'de 1055,2 metrekare alan üzerine kurulu üç katlı betonarme ofis, iş yeri ve arsası da ailenin mülkleri arasında yer aldı.

Adapazarı Tekeler Mahallesi ve Serdivan bölgelerinde toplamda on binlerce metrekare büyüklüğe ulaşan çok sayıda geniş tarla ve arsa ailenin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Soruşturma birimlerinin, tespit edilen bu olağanüstü mal varlığının edinilme kaynaklarını ve finansal akışlarını çok yönlü olarak incelemeye devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Süleymancılar Alihan Kuriş
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