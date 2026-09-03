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Kuriş soruşturmasında yakalanan 206 kilogram altın gündem olmuştu! O görüntüler için bakın kim harekete geçti

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramalarda 206 kilogram altın ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan İrfan Yılmaz ve Yılmaz Kimya, Cem Küçük'ün de avukatlığını yapan Merve Uçanok'la anlaşarak medya kuruluşlarına görüntülerin kaldırılması için tekzip göndermeye başladı.

Kuriş soruşturmasında yakalanan 206 kilogram altın gündem olmuştu! O görüntüler için bakın kim harekete geçti
Ufuk Dağ

Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik soruşturmada bir yeni gelişme daha yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İrfan Yılmaz ile Yılmaz Kimya’nın, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramalar sırasında ele geçirilen 206 kilogram altına ilişkin görüntülerin yayından kaldırılması için harekete geçtiği öğrenildi.

Kuriş soruşturmasında yakalanan 206 kilogram altın gündem olmuştu! O görüntüler için bakın kim harekete geçti 1
Hilmi Tuna Kuriş (Ortadaki)

CEM KÜÇÜK'ÜN AVUKATIYLA ANLAŞTILAR

Bu kapsamda İrfan Yılmaz ve Yılmaz Kimya’nın, tutuklu gazeteci Cem Küçük’ün avukatı Merve Uçanok ile anlaşarak medya kuruluşlarında tekzip yayımlatmaya ve içerikleri yayından kaldırtmaya çalıştığı belirlendi.

Kuriş soruşturmasında yakalanan 206 kilogram altın gündem olmuştu! O görüntüler için bakın kim harekete geçti 2


(Avukat Merve Uçanok)

Şirket kayıtlarına göre, Hilmi Tuna Kuriş’in Yılmaz Kimya’nın yönetiminde olduğu ifade ediliyor.

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