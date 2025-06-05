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Kurs tamamlandı: Salihli’de kurban kesimini uygulamalı öğrendiler

Manisa’nın Salihli ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi düzenlenen hayvan kesim kursu tamamlandı.

Kurs tamamlandı: Salihli’de kurban kesimini uygulamalı öğrendiler

Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen ’Kurban Kesim Elemanı’ kursu, kesim alanında yapılan uygulamalı eğitimle tamamlandı.
Vatandaşların İslami usullere uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleriyle doğru teknik ile bilinçli Kurban kesimini gerçekleştirmelerinin hedeflediği kurs teorik ve uygulamalı bölümlerle gerçekleştirildi. (İHA)

Salihli’de kurban kesimini uygulamalı öğrendilerBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kurban
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