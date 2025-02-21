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  4. Kürşad Zorlu'ya Erdoğan'dan kritik görev! Ankara kulislerini sallayan iddia: "AK Parti'de yeni oluşturulacak başkanlığa getirilecek"

Kürşad Zorlu'ya Erdoğan'dan kritik görev! Ankara kulislerini sallayan iddia: "AK Parti'de yeni oluşturulacak başkanlığa getirilecek"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
21.02.2025 09:47
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AK Parti'ye katılmasıyla büyük ses getiren Kürşad Zorlu'ya şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir görev vereceği iddiası kulislerde büyük ses getirdi. Gözler AK Parti'nin 23 Şubat'taki kongresine çevrildi. Zorlu'ya verileceği öne sürülen görevin de kongrede oluşturulacağı konuşuluyor.

Kürşad Zorlu'ya Erdoğan'dan kritik görev! Ankara kulislerini sallayan iddia: "AK Parti'de yeni oluşturulacak başkanlığa getirilecek"

AK Parti 23 Şubat Pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek. Önemli değişimlerin yaşanacağı konuşulan kongre öncesi hazırlıklar devam ederken Kürşad Zorlu hakkındaki iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi.

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İYİ PARTİ'DEN 3 HAFTA SONRA AK PARTİ'YE KATILDI

Meral Akşener döneminde İYİ Parti Sözcüsü olarak Akşener'in en yakınındaki isimlerden biri olan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 2 Ocak'ta partiden istifa etmişti. Zorlu bundan yaklaşık 3 hafta sonra Ankara'da 8. Olağan İl Kongresi’ni gerçekleştiren AK Parti'ye katılmıştı. Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

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AK PARTİ'DEKİ DEĞİŞİME KÜRŞAD ZORLU DA MI DAHİL OLUYOR?

AK Parti'de şu sıralarda konuşulan 8. Olağan Büyük Kongresi'yle ilgili iddialarda Kürşad Zorlu'nun da adı geçiyor. Erdoğan kongre için "Tazelenme fırsatı olarak" görüyoruz demiş, böylelikle değişim sinyalleri vermişti. TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın dile getirdiği iddiaya göre Kürşad Zorlu da bu değişimin bir parçası olabilir.

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"GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK"

İddiaya göre kongrede "Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" oluşturulacak. Bu başkanlığa Kürşad Zorlu getirilecek. Zorlu böylece AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olacak ve Genel Merkez'de görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti ak parti Kürşad Zorlu
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