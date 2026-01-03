Kurtalan'da iki otomobil çarpıştı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
03.01.2026 20:18
+
Yorum Yap
+
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Ulu Cami mevkisinde buzlanmadan dolayı iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum