Kurtalan'da iki otomobil çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Ulu Cami mevkisinde buzlanmadan dolayı iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır