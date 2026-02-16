HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kurtlar karlı arazide böyle görüntülendi

İçerik devam ediyor

Dondurucu soğukların ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da, yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar karlı arazide görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan geniş arazide ilerleyen kurtlardan birisinin, ağzında kemik taşıdığı anlar dron ile kaydedildi.

Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı Ardahan'ın Göle ilçesinde yiyecek arayışına çıkan kurtların temkinli ancak kararlı adımlarla ilerlediği görüldü. Sürü halinde hareket eden kurtlardan birinin ağzında büyükçe bir kemik taşıdığı dikkat çekti. Uzmanlar, sert kış şartlarında yaban hayvanlarının besin bulmakta zorlandığını, bu nedenle yerleşim yerlerine daha fazla yaklaşabildiklerini belirtiyor.

Özellikle Doğu Anadolu'da etkisini artıran soğuk hava dalgası sonrası doğada yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarının görüntülenmesi, kışın çetin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Karlı zeminde iz bırakarak ilerleyen kurtların bir süre sonra gözden kaybolduğu gözlendi.

Yetkililer, vatandaşları yaban hayvanlarına yaklaşmamaları ve gördüklerinde ilgili birimlere bilgi vermeleri konusunda uyardı. Ağır kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bölgede hem insanlar hem de yaban hayatı zorlu bir süreçten geçiyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT kullananlar dikkat! OpenAI'dan tepki çeken kararChatGPT kullananlar dikkat! OpenAI'dan tepki çeken karar
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Ülkemiz çok büyük bir felaket! 3 güne dikkatMeteoroloji uzmanı açıkladı: Ülkemiz çok büyük bir felaket! 3 güne dikkat

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ardahan kurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Oyunculuğu bırakmıştı! Aşk pozu ve son hali gündeme geldi

Oyunculuğu bırakmıştı! Aşk pozu ve son hali gündeme geldi

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.