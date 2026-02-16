Kurtlar karlı arazide böyle görüntülendi

Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı Ardahan'ın Göle ilçesinde yiyecek arayışına çıkan kurtların temkinli ancak kararlı adımlarla ilerlediği görüldü. Sürü halinde hareket eden kurtlardan birinin ağzında büyükçe bir kemik taşıdığı dikkat çekti. Uzmanlar, sert kış şartlarında yaban hayvanlarının besin bulmakta zorlandığını, bu nedenle yerleşim yerlerine daha fazla yaklaşabildiklerini belirtiyor.

Özellikle Doğu Anadolu'da etkisini artıran soğuk hava dalgası sonrası doğada yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarının görüntülenmesi, kışın çetin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Karlı zeminde iz bırakarak ilerleyen kurtların bir süre sonra gözden kaybolduğu gözlendi.

Yetkililer, vatandaşları yaban hayvanlarına yaklaşmamaları ve gördüklerinde ilgili birimlere bilgi vermeleri konusunda uyardı. Ağır kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bölgede hem insanlar hem de yaban hayatı zorlu bir süreçten geçiyor.

