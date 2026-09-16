Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı!

Son dönemde MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

DİZİ DETAYLICA İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak raporda, dizide yer alan senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar detaylıca incelenecek.

FETÖ İZİ ARANIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılacak olan teknik ve içerik incelemelerinin ardından, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ediyor.