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Kurtulmuş'tan dikkat çeken 'Terörsüz Türkiye' çıkışı! ‘Yakında tamamlanacak’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldığı bir canlı yayında gündem olacak bir açıklamada bulundu. Kurtulmuş açıklamasında "Terör işinin yüzde 80-90’ı bitti. Yakında terörsüz Türkiye konusu tamamlanacak” dedi.

Kurtulmuş'tan dikkat çeken 'Terörsüz Türkiye' çıkışı! ‘Yakında tamamlanacak’

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in gündeme dair sorularını yanıtladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinde sona yaklaşıldığını ifade ederek, "İşin çoğunluğu bitmiştir. Yakın zamanda terör, Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Seneye PKK gibi bir sorunumuz olmamalı. Buna inanıyorum, İç ve dış şartlar buna uygun." açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE’DEKİ NATO ZİRVESİ

Kurtulmuş canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

NATO'nun normal liderler, devlet başkanları ve hükümet başkanları toplantısı oluyordu. En son 2 sene evvel Washington'da Parlamento Başkanları Toplantısı oldu. Geçen sene de Brüksel'de oldu. Şimdi İstanbul'da üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu aslında parlamenter perspektifin yani halkların temsilcisi olan, doğrudan doğruya siyasetin temsilcisi olan parlamentolar üzerinden NATO'ya ilişkin, dünyadaki güvenlik konseptlerine ilişkin hatta geleceğine ilişkin önemli tartışmaların olduğu toplantılar.

Kurtulmuş tan dikkat çeken Terörsüz Türkiye çıkışı! ‘Yakında tamamlanacak’ 1

“ÇOK ÖNEMLİ BİR PLATFORM…”

Bu bakımdan NATO da bunu aslında yeni yeni başlattı. Bundan sonra devam edip etmeyeceği de aşağı yukarı bundan sonra NATO'nun nasıl şekilleneceği ile de yakinen ilgili bir şey. Bu anlamda önemli görüyoruz. Yani önceki iki tecrübeyi de dikkate aldığımız zaman en azından farklı parlamentoların bu konudaki yaklaşımları ve parlamentolar arasındaki diyaloğun da nasıl geliştirilebileceği üye ülkeler bakımından önemli bir platform bu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
CNN Türk Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye
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