"Kurucu önder"in perde arkası buymuş: Bahçeli ilk kez açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist elebaşı Abdullah Öcalan için "kurucu önder" ifadesini kullanması ses getirmişti. Birkaç kez kullandığı bu ifadeyle ilgili sessizliğini bozan Bahçeli gerekçesini gündeme damga vuracak "iki nokta arasındaki düz çizgi" benzetmesiyle açıkladı.

"Kurucu önder"in perde arkası buymuş: Bahçeli ilk kez açıkladı
Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başta 'terörsüz Türkiye' süreci konusunda olmak üzere hemen her açıklaması Türkiye'nin gündemine yön vermeye devam ediyor. Sürecin fitilini ateşleyen Bahçeli, son günlerde ise terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan söz ederken "kurucu önder" demesiyle dikkat çekti.

İLK KEZ MART AYINDA DEMİŞTİ

Bahçeli ilk olarak 10 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada DEM Parti'ye seslenirken "PKK’nın kurucu önderi tarafından hazırlanan “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye’nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar" demişti.

"Kurucu önder"in perde arkası buymuş: Bahçeli ilk kez açıkladı 1

"KURUCU ÖNDERİN AÇIKLAMASI BİZE GÖRE ESAS"

Daha sonra birkaç kez "kurucu önder" ifadesini kullanan Bahçeli son olarak geçtiğimiz hafta partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı şu açıklamayla gündem olmuştu:
"27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin hükmü yoktur. Kurucu önderin 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. O esas üzerinde yürüyen her insan, akıllı insan demektir."

"Kurucu önder"in perde arkası buymuş: Bahçeli ilk kez açıkladı 2

BAHÇELİ NEDEN "KURUCU ÖNDER" DİYOR?

Bu ifadeyi kullanmasının perde arkasını açıklayan Bahçeli, gazeteci Can Özçelik'e verdiği demeçte "terörsüz Türkiye"yi “İki nokta arasında düz bir çizgi” olarak tanımladı ve sürece ilişkin şöyle bir değerlendirmede bulundu:

'DÜZ ÇİZGİ' BENZETMESİ

“Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır. Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. ‘Kurucu Önder’ ifadesini o yüzden kullandım. Burada kimse kaybeden veya kazanan taraf olmayacak. Süreç güzel ilerliyor, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak.”

"Kurucu önder"in perde arkası buymuş: Bahçeli ilk kez açıkladı 3

'KKTC' AÇIKLAMASI: "KIVILCIM ATEŞE DÖNÜŞMEMELİ"

MHP lideri, KKTC'deki cumhurbaşkanı seçiminin hemen ardından "Türkiye'ye katılma kararı alınmalıdır" çıkışı hakkında da şöyle konuştu:

"218 bin kişi oy kullandı. Seçim pusulasında yeni seçilen Cumhurbaşkanının adının ve partisinin olmasıyla Ersin Tatar Beyefendinin sadece adının yazmasındaki farkı oy kullanan seçmen açısından ne ölçüde etkili olduğunu gördük.

Seçim öncesinde TV kanallarında federasyon mu iki devletli çözüm mü tartışmaları çok yapıldı. Bu yüzden federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla o küçücük federasyon kıvılcımının ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüğüm için hemen açıklama yaptım.

Çünkü bunun beklenti haline gelmesi Türkiye açısından çok tehlikeli bir durum oluşturur. KKTC’de federasyon, Suriye’deki federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Bu kapsamda baktığımızda en doğru kararın KKTC’nin Türkiye’ye katılması olacaktır.”

"Kurucu önder"in perde arkası buymuş: Bahçeli ilk kez açıkladı 4

DİKİLEN ÜÇ AĞACI AÇIKLADI

Ayrıca 'Alevi ve Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı' açıklaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bahçeli şunları söyledi:
“Genel merkezimizin önünde üçgen şeklinde bir alan var. 1 Ekim 2024 tarihinden hemen sonraydı. Genel merkeze girerken o yer dikkatimi çekti. Partili arkadaşlara o alana ‘Göknar, Ladin ve Sedir ağacı dikelim’ dedim. Arkadaşlar ağaçları o gün dikmişler. Bana da görmek isteyip istemeyeceğimi sordular. Ben de aşağıya indim. Bu arada partiyi ziyaret eden arkadaşlar etrafıma toplandı ve orada bir sohbet oluştu. Bir arkadaş neden bu ağaçların dikildiğini sordu. Ben de bu üç ağacın yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini söyledim. Ve ‘Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ dedim."

"BİR ALEVİ VE BİR KÜRT CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI" AÇIKLAMASI

Alevi kanaat önderleriyle görüşmesini anımsatan Bahçeli şöyle devam etti:
“Bu görüşmede de neden bir Alevi ve bir Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı istediğimi söyledim. Burada dedim ki ‘Yüzde 51’i bul Alevi Cumhurbaşkanı olsun, yüzde 51’i bul Kürt Cumhurbaşkanı olsun.’ Yani kimsenin önünde bir engel yok. Kim aday olabiliyorsa yüzde 51’i bulsun ve Cumhurbaşkanı olsun’. Bu sözlerim o arkadaşları çok etkiledi”

