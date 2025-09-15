HABER

Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Gürsel Tekin'den açıklama! "Hayırlı, uğurlu olsun"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin, bugün görülen CHP'nin kurultay davasının ertelenmesine ilişkin dava sonrası açıklamada bulundu. Tekin, yollarına devam etmek istediklerini belirttiği açıklamasında, "Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.

Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önündeki basın mensuplarına, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesini değerlendirdi.

"HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek için çaba sarf ediyoruz."

Tekin, ayrıca kendisinin CHP'deki emeğini herkesin bileceğini kaydetti.

"YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Tekin, parti için çok şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Ne kadar sorunlar, sıkıntılar varsa yavaş yavaş onları çözmeye çalışıyoruz. 3-4 gündür gerçekten ciddi çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda çalışmaya devam ediyorlar. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gürsel Tekin, bir basın mensubunun CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Tabii şu anda bu bütün işleyişler bizim dışımızda işlediği için arkadaşlarımızın çalışması da o yönde. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız meseleleri bitireceğiz. Burası şu anda hukuken CHP İstanbul İl binası ama yarın değişecekse hiç sorun yok. Şu anda Sayın Genel Başkanımız da burada çalışabilir. Ama fiilen merkezimiz burası."

Kaynak: AA

