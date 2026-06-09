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Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor

Konya ve Karaman sınırları içerisinde yer alan ve geçen yıl kuruyan Akgöl, son yağışların ardından su tutarak eski görünümüne kavuştu. Bölge, başta flamingolar (allı turna) olmak üzere çok sayıda göçmen kuş türüne yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor

Konya’nın Ereğli ve Karapınar ilçeleri ile Karaman’ın Ayrancı ilçesi sınırlarında yer alan, 1993 yılında birinci derece doğal sit alanı, 1995 yılında ise tabiatı koruma alanı ilan edilen 6 bin 787 hektarlık Akgöl Sazlıkları, göçmen kuşların göç rotası üzerinde önemli bir nokta oluşturuyor. Göçmen kuşların yaşam alanı olması açısından büyük öneme sahip olan sazlıklarda, flamingolar, karabataklar ve pelikanlar gibi 200’den fazla çeşitli kuş türü yaşamını sürdürüyor.
Halk arasında "allı turna" olarak da bilinen flamingolar ve diğer kuş türleri, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen fotoğrafçılar, son yağışlarla birlikte kuruyan gölün yeniden su tutarak canlandığını ve kuşları fotoğraflamak için eşsiz bir ortam oluştuğunu ifade etti.

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor 1

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor 2

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor 3

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor 4

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor 5

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor 6

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor 7

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor 8

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor 9

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor 10

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor 11

Kuş cenneti Akgöl eski günlerine döndü: "Allı turnalar" görsel şölen sunuyor 12


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
flamingo
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