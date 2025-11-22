Kuş gribi alarmı: H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

ABD’nin Washington Eyaleti’nde H5N5 kuş gribi tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti. Eyalet sağlık departmanı, bunun dünya genelinde H5N5 varyantından kaynaklanan ilk insan ölümü olduğunu duyurdu.

ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARI TESPİT EDİLDİ

Grays Harbor County’de yaşayan, kimliği açıklanmayan kişinin ileri yaşta olduğu ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğu belirtildi. Yetkililer, hastanın evinin arka bahçesinde farklı türlerden oluşan küçük bir kümes hayvanı sürüsüne sahip olduğunu ifade etti.

VİRÜS KÜMES ORTAMINDA TESPİT EDİLDİ

Yapılan çevresel incelemelerde H5N5 kuş gribi virüsü, hastanın kümes hayvanlarının bulunduğu alanda tespit edildi. Yetkililer, enfeksiyonun kaynağının evcil kümes hayvanları veya bölgede bulunan yabani kuşlar olabileceğini değerlendiriyor.

TOPLUMSAL RİSK VAR MI?

Sağlık departmanı, genel halk için riskin düşük olduğunu vurgulayarak vakayla bağlantılı başka hiçbir kişide kuş gribi tespit edilmediğini açıkladı. Kümes çevresiyle temas eden diğer kişilerin ise olası belirtilere karşı takip edildiği bildirildi.