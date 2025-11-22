HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kuş gribi alarmı: H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

ABD’nin Washington Eyaleti’nde H5N5 kuş gribi nedeniyle ilk kez bir insanın hayatını kaybetmesi dünya genelinde endişeye yol açtı. Grays Harbor County’de yaşayan ve çeşitli sağlık sorunları bulunan kişinin, arka bahçesindeki kümes hayvanlarıyla temas sonucu virüse yakalandığı değerlendiriliyor. Sağlık yetkilileri, bunun H5N5 varyantından kaynaklanan dünyadaki ilk insan ölümü olduğunu açıkladı.

Kuş gribi alarmı: H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!
Sedef Karatay

ABD’nin Washington Eyaleti’nde H5N5 kuş gribi tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti. Eyalet sağlık departmanı, bunun dünya genelinde H5N5 varyantından kaynaklanan ilk insan ölümü olduğunu duyurdu.

Kuş gribi alarmı: H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı! 1

ÇEŞİTLİ SAĞLIK SORUNLARI TESPİT EDİLDİ

Grays Harbor County’de yaşayan, kimliği açıklanmayan kişinin ileri yaşta olduğu ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğu belirtildi. Yetkililer, hastanın evinin arka bahçesinde farklı türlerden oluşan küçük bir kümes hayvanı sürüsüne sahip olduğunu ifade etti.

Kuş gribi alarmı: H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı! 2

VİRÜS KÜMES ORTAMINDA TESPİT EDİLDİ

Yapılan çevresel incelemelerde H5N5 kuş gribi virüsü, hastanın kümes hayvanlarının bulunduğu alanda tespit edildi. Yetkililer, enfeksiyonun kaynağının evcil kümes hayvanları veya bölgede bulunan yabani kuşlar olabileceğini değerlendiriyor.

Kuş gribi alarmı: H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı! 3

TOPLUMSAL RİSK VAR MI?

Sağlık departmanı, genel halk için riskin düşük olduğunu vurgulayarak vakayla bağlantılı başka hiçbir kişide kuş gribi tespit edilmediğini açıkladı. Kümes çevresiyle temas eden diğer kişilerin ise olası belirtilere karşı takip edildiği bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralıDiyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
İnşaat alanındaki işçi konteyneri alev alev yandıİnşaat alanındaki işçi konteyneri alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
kuş gribi amerika birleşik devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.