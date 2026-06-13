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Kuşadası açıklarında kaçak 18 göçmen yakalandı

Kuşadası açıklarında lastik bottaki kaçak göçmenler yakalandı. Yakalananlar arasında çocuklar da bulunuyor.

Kuşadası açıklarında kaçak 18 göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bottaki 2’si çocuk 18 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

18 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kuşadası açıklarında 11 Haziran saat 04.00 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi (KB-72), lastik bottaki 2’si çocuk toplam 18 kaçak göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın sahil güvenlik
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