Kuşadası’na 4 kruvaziyer ile 9 bin turist geldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde limana yanaşan 4 kruvaziyer 9 bin 125 turist getirdi.

Kuşadası Ege Port Limanı, bugün 4 kruvaziyeri ağırladı. Bermuda bayraklı "Enchanted Princess", Bahamalar bayraklı "Brilliance Of The Seas" ve "Marella Discovery 2" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery", 9 bin 125 turist ile Kuşadası’na geldi. Kruvaziyer ile ilçeye gelen büyük bölümü ABD vatandaşı turistler İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi’ni gezdi. Bu tura katılmayan diğer turistler ise Kuşadası çarşılarını dolaşarak alışveriş imkanı buldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

