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  4. Kuşadası'nda 1 kişinin öldüğü silahlı kavga soruşturmasında yeni gelişme!

Kuşadası'nda 1 kişinin öldüğü silahlı kavga soruşturmasında yeni gelişme!

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.03.2025 21:13
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan ve Uğur Denli'nin hayatını kaybettiği, Furkan Özçelik'in de yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası'nda 1 kişinin öldüğü silahlı kavga soruşturmasında yeni gelişme!

Olay, geçen 1 Mart’ta saat 21.30 sıralarında Ege Mahallesi Tütüncüler Sitesi’nde meydana geldi. İki grup arasında iddiaya göre alacak meselesinden silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Uğur Denli ve Furkan Özçelik yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Denli, Söke Devlet Hastanesi'ne; Özçelik ise Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Denli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Can Özçelik, Diyar Özçelik, Rüstem Özçelik, Salih Özçelik, Furkan Özçelik, Ulaş Tekyoldaş, Furkan Erdur, Mehmet Salih Denli, Furkan Koca, Emre Erçen, Dündar Mutlu tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın
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