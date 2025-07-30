Kuşadası'nda acı olay: Tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Kuşadası’na bağlı Davutlar Mahallesi Yeni Simge Kent sitesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güneş enerjisi tamiri için evin çatısına çıkan Yıldıray Karagöz (58) dengesini kaybedip yaklaşık yaklaşık 6 metre yükseklikten verandanın üzerine düştü.

Komşuların 112’ye ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Karagöz’ün cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır