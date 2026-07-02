Kuşadası’nda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda 3 gözaltı

Olay, Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta sabaha karşı 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Abdulkadir Ataş'a (27) silahla vuruldu.

27 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİNE 3 GÖZALTI

Sol koltuk altından yaralanan Abdulkadir Ataş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili M.E.B. (26), A.A. (27) ve M.D. (28) isimli üç şüpheli adreslere yapılan operasyonlarla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik kamera görüntüleri ve balistik incelemelerinin ardından olayın zanlısının tespit edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır