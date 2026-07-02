HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kuşadası’nda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda 3 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş’ın silahla vurularak öldürülmesi olayının ardından başlatılan soruşturmada 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kuşadası’nda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda 3 gözaltı

Olay, Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta sabaha karşı 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Abdulkadir Ataş'a (27) silahla vuruldu.

27 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLDÜRÜLMESİNE 3 GÖZALTI

Sol koltuk altından yaralanan Abdulkadir Ataş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili M.E.B. (26), A.A. (27) ve M.D. (28) isimli üç şüpheli adreslere yapılan operasyonlarla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik kamera görüntüleri ve balistik incelemelerinin ardından olayın zanlısının tespit edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suudi Arabistan'dan Rize-Artvin'e direkt uçuş yapıldıSuudi Arabistan'dan Rize-Artvin'e direkt uçuş yapıldı
Malatya'da uzman çavuş kazara kendini vurduMalatya'da uzman çavuş kazara kendini vurdu

Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Deniz Göktaş'a ters kelepçe

Deniz Göktaş'a ters kelepçe

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Usta oyuncu apar topar defnedildi! Sadece belediye işçileri vardı

Usta oyuncu apar topar defnedildi! Sadece belediye işçileri vardı

Dün hayata geçirilmişti: Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu!

Dün hayata geçirilmişti: Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu!

BTK'dan IMEI kayıtlarında yeni dönem! Kritik süre uyarısı

BTK'dan IMEI kayıtlarında yeni dönem! Kritik süre uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.