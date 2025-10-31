HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuşadası'nda eş zamanlı fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklanırken, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 18 kadın hakkında işlem yapıldı.

Kuşadası'nda eş zamanlı fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren bazı işletmelerde fuhşa aracılık ve yer temin edildiği yönünde aldığı istihbaratı değerlendirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 iş yerinde fuhşa aracılık ve yer temin edildiği tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 110 bin 770 TL, 5 bin 305 dolar ve bin 300 euro nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 15'i yabancı, 3'ü Türk vatandaşı toplam 18 kadın hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

31 Ekim 2025
31 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir şehir rahat nefes aldı: Suç makinesi kıskıvrak yakalandı! 30 yıldan fazla hapis cezası, 327 arama kaydı...Bir şehir rahat nefes aldı: Suç makinesi kıskıvrak yakalandı! 30 yıldan fazla hapis cezası, 327 arama kaydı...
Şişli’de ısı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden olduŞişli’de ısı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Aydın fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi

Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

e-Devlet üzerinden yapılacak! Hükümetten sil baştan düzenleme

e-Devlet üzerinden yapılacak! Hükümetten sil baştan düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.