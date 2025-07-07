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Kuşadası'nda kiracı dehşeti! Kanlar içinde kendini dışarı attı, hayati tehlikesi var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kiracı, tartıştığı ev sahibini bıçakla ağır yaraladı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olaydan sonra kendisini dairesine kilitleyen kiracıyı yakalayarak gözaltına aldı. Ev sahibinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kuşadası'nda kiracı dehşeti! Kanlar içinde kendini dışarı attı, hayati tehlikesi var

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Bayramoğlu Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi Emre Tosun, kiracısı Taner D.'yi evden çıkması için uyardı. Bu nedenle taraflar arasında bir süredir gerginlik yaşanırken, kiracı ev sahibi Tosun'u dairesine çağırdı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kiracı, Emre Tosun'u kolundan ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

KENDİNİ DIŞARI ATTI

Çevredeki vatandaşların çığlıkları üzerine yaralı ev sahibi kendini dışarı attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içindeki Tosun'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olaydan sonra kendisini dairesine kilitleyen Taner D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emre Tosun'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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