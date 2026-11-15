Kuşadası’nda motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Kuşadası-Selçuk kara yolu Kuştur mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı bölgede A.Y. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aniden sola manevra yaparak karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Muhammet Yıldırım yönetimindeki off-road motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Yıldırım, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldırım’ın kalçasında ve ayağında kırıklar olduğu, iç kanama riski nedeniyle uyutularak tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır