HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kuşadası’nda motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kuşadası’nda motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Kuşadası-Selçuk kara yolu Kuştur mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı bölgede A.Y. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aniden sola manevra yaparak karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Muhammet Yıldırım yönetimindeki off-road motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Yıldırım, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldırım’ın kalçasında ve ayağında kırıklar olduğu, iç kanama riski nedeniyle uyutularak tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna: Rusya, bir haftada 2 bin 300'den fazla İHA, 1590 güdümlü bomba ve 15 füzeyle saldırılar düzenlediUkrayna: Rusya, bir haftada 2 bin 300'den fazla İHA, 1590 güdümlü bomba ve 15 füzeyle saldırılar düzenledi
Yozgat'ta 4 ATM'ye zarar veren zanlı yakalandıYozgat'ta 4 ATM'ye zarar veren zanlı yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

AK Partili isimden emekli ve asgari ücret açıklaması

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.