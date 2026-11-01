Kuşadası’nda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı

Olay, saat 06.30 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, otomobilden inerek Kaleiçi'nde eğlence mekânı işleten Mekin Çelik (37) ile dövme stüdyosu işleten Murat Yatkı'ya (55) tabancayla ateş açtı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirilen saldırıda, Çelik ve Yatkı'nın vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet etti.

2 İŞLETMECİ AĞIR YARALANDI

Silahlı saldırının ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mekin Çelik ile Murat Yatkı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİ AMELİYATA ALINDI, DİĞERİ SEVK EDİLDİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mekin Çelik ameliyata alınırken, Murat Yatkı ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan 2 işletmecinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır