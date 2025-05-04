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Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü

Kaza, dün gece saatlerinde Kuşadası Kadınlar Denizi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Nuri Kıyık’ın (36) kullandığı motosiklet, bir anda kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, Kayık’da yola düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kıyık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kayık’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ahmet Nuri Kıyık’ın hayatını kaybettiği trafik kazası ise çevredeki bir is yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin virajı dönmesinin ardından refüje çarpması savrulması yer alıyor.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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