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Kuşadası’nda yağmur kazaya neden oldu! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kuşadası’nda yağmur kazaya neden oldu! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Kuşadası-Söke Çevreyolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Şahin (30) idaresindeki motosiklet, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Motosikletten düşen sürücü ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanması ve Şahin’in cansız bedeninin hastane morguna kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuşadası’nda yağmur kazaya neden oldu! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 1

Kuşadası’nda yağmur kazaya neden oldu! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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