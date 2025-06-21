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Kuşadası'ndan acı haber... Kadınlar Denizi’nde 2 kişi boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 kişi serinlemek için girdikleri Kadınlar Denizi'nde boğuldu.

Kuşadası'ndan acı haber... Kadınlar Denizi’nde 2 kişi boğuldu

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Kadınlar Denizi plajında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 61 yaşındaki Yaşar Eyiol ile 47 yaşındaki Sami Koçu’yu suyun üzerinde hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.
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SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI KURTARMAYA YETMEDİ

Denizden vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından çıkarılan iki kişiye suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaptığı kontrollerde Yaşar Eyiol ve Sami Koçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın deniz boğulma
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