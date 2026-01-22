HABER

İki ayrı ili sel vurdu! Araçlar sürüklendi, denizin rengi değişti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle dereler taştı, sokaklarda araçlar sel sularına kapıldı.

Aydın'da etkili olan sağanakta Kuşadası ilçesinde de cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

İki ayrı ili sel vurdu! Araçlar sürüklendi, denizin rengi değişti 1

Atatürk Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ile çevre yolunun garaj ve İkiçeşmelik Mahallesi girişleri, trafiğe kapatıldı. Süleyman Demirel Bulvarı Ticaret Odası önünde otomobiller sulara gömüldü.

İki ayrı ili sel vurdu! Araçlar sürüklendi, denizin rengi değişti 2

5 YILDIZLI OTELİN LOBİSİNİ SU BASTI

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde biriken su nedeniyle araçların geçişine kontrollü izin verildi. Kuşadası- Selçuk ile Kuşadası-Söke yollarında da trafik aksadı.

İki ayrı ili sel vurdu! Araçlar sürüklendi, denizin rengi değişti 3

Yüksek kesimlerden inen sel suları, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde taşkına neden oldu. Güzelçamlı Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin lobisi ile ev ve iş yerlerini su bastı.

İki ayrı ili sel vurdu! Araçlar sürüklendi, denizin rengi değişti 4

BİR BENZER MANZARADA DATÇA'DAN

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ve çevresi için yaptığı gök gürültülü şiddetli yağış (21-60 kilogram/metrekare) uyarısının ardından Datça'da fırtına ve sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte Datça ilçe merkezi ile çevresindeki ana yollar ve bazı sokaklar suyla doldu. Belediye ekipleri, sağanağa karşı teyakkuza geçti. Göle dönen yollarda sürücüler, aracıyla ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan derelerden denize taşınan çamurlu su nedeniyle İskele Mahallesi Kumluk Koyu, kahverengiye döndü.

İki ayrı ili sel vurdu! Araçlar sürüklendi, denizin rengi değişti 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

