Kuşadası sağlık camiasının acı günü

Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görev yapan hekim Dr. Selda Solmaz, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Selda Solmaz bir süre önce amansız hastalığa yakalandı. Meslektaşları tarafından tedavi altına alınan Solmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Solmaz'ın ölüm haberi sevenleri, meslektaşları ve hastaları arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Sağlık camiasını yasa boğan acı haberin ardından Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da taziye mesajı yayımladı. Şenkul mesajında, "Kuşadası Devlet Hastanesi hekimlerimizden Dr. Selda Solmaz'ın vefat etmiş olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhume hekimimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

