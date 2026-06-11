Kuşadası’nda Adabahçe yaz hasadına gün sayıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi desteklemek, sağlıklı ve ekonomik gıdayı vatandaşlarla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Adabahçe’de yaz sezonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Ömer Günel’in öncülüğünde "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganıyla yaşama geçirilen proje kapsamında bereketli topraklarda yetişen yazlık ürünler, kısa süre içerisinde Kuşadalıların sofralarındaki yerini alacak.

2020 yılının Haziran ayında üretim seferberliği anlayışıyla hayata geçirilen Adabahçe, aradan geçen altı yılda yalnızca bir tarım alanı değil, aynı zamanda yerel kalkınmanın ve sürdürülebilir üretimin simgelerinden biri haline geldi. Kuşadası Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla işletilen ve 21 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu olan üretim alanında yaz hasadı öncesi yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Mayıs ayında başlayan fide dikim çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, ürünlerin sağlıklı gelişimi için sulama, bakım ve çapalama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlk yaz güneşinin sıcak ışıklarıyla birlikte olgunlaşacak ürünler arasında salatalık, acur, patlıcan, domates, kabak ve yeşil biber gibi yaz sofralarının vazgeçilmez sebzeleri yer alırken, kavun ve karpuzlar da tatlı yaz günlerine lezzet katmaya hazırlanıyor.

Adabahçe’de yetişen ürünler, hasat edildikleri gün Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle toplanarak satışa hazırlanıyor. Dalından sofraya uzanan bu kısa yolculuk sayesinde ürünler tazeliğini korurken, vatandaşlar da aracısız satış modeliyle ekonomik fiyatlardan alışveriş yapma imkanı buluyor.

Günlük olarak hasat edilen sebze ve meyveler, Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde hizmet veren Halk AdaMarket satış mağazasında Kuşadalılarla buluşturuluyor. Özellikle son yıllarda artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların bütçesine katkı sağlayan Halk AdaMarket, Adabahçe’den gelen doğal ve taze ürünleri uygun fiyatlarla sunarak büyük ilgi görüyor.

Kaynak: İHA