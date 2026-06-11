HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuşadası’nda Adabahçe yaz hasadına gün sayıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi desteklemek, sağlıklı ve ekonomik gıdayı vatandaşlarla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Adabahçe’de yaz sezonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Kuşadası’nda Adabahçe yaz hasadına gün sayıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi desteklemek, sağlıklı ve ekonomik gıdayı vatandaşlarla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Adabahçe’de yaz sezonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Başkan Ömer Günel’in öncülüğünde "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganıyla yaşama geçirilen proje kapsamında bereketli topraklarda yetişen yazlık ürünler, kısa süre içerisinde Kuşadalıların sofralarındaki yerini alacak.

Kuşadası’nda Adabahçe yaz hasadına gün sayıyor 1

2020 yılının Haziran ayında üretim seferberliği anlayışıyla hayata geçirilen Adabahçe, aradan geçen altı yılda yalnızca bir tarım alanı değil, aynı zamanda yerel kalkınmanın ve sürdürülebilir üretimin simgelerinden biri haline geldi. Kuşadası Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla işletilen ve 21 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulu olan üretim alanında yaz hasadı öncesi yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Mayıs ayında başlayan fide dikim çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, ürünlerin sağlıklı gelişimi için sulama, bakım ve çapalama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlk yaz güneşinin sıcak ışıklarıyla birlikte olgunlaşacak ürünler arasında salatalık, acur, patlıcan, domates, kabak ve yeşil biber gibi yaz sofralarının vazgeçilmez sebzeleri yer alırken, kavun ve karpuzlar da tatlı yaz günlerine lezzet katmaya hazırlanıyor.

Kuşadası’nda Adabahçe yaz hasadına gün sayıyor 2

Adabahçe’de yetişen ürünler, hasat edildikleri gün Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle toplanarak satışa hazırlanıyor. Dalından sofraya uzanan bu kısa yolculuk sayesinde ürünler tazeliğini korurken, vatandaşlar da aracısız satış modeliyle ekonomik fiyatlardan alışveriş yapma imkanı buluyor.

Günlük olarak hasat edilen sebze ve meyveler, Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde hizmet veren Halk AdaMarket satış mağazasında Kuşadalılarla buluşturuluyor. Özellikle son yıllarda artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların bütçesine katkı sağlayan Halk AdaMarket, Adabahçe’den gelen doğal ve taze ürünleri uygun fiyatlarla sunarak büyük ilgi görüyor.

Kuşadası’nda Adabahçe yaz hasadına gün sayıyor 3

Kuşadası’nda Adabahçe yaz hasadına gün sayıyor 4

Kuşadası’nda Adabahçe yaz hasadına gün sayıyor 5


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 yıl ağrı çekti, çözümü balon oldu! Kulağında şişirdiler8 yıl ağrı çekti, çözümü balon oldu! Kulağında şişirdiler
Özel'in 'makam odasını' da istedi!Özel'in 'makam odasını' da istedi!

Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.