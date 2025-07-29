Kuşadası’nda tur midibüsü devrildi

Tur midibüsü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan aldığı İngiliz uyruklu turistleri Kuşadası’na getiriyordu. Kadınlar Denizi yakınlarında bulunan Şoförler Odası Hizmet Binası önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç devrildi.

Kazanın etkisiyle park halindeki araçlar da birbirine çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Olayda bazı yolcuların yaralandığı öğrenilirken, bölgedeki ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralı turistler ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır