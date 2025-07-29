HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kuşadası’nda tur midibüsü devrildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, yabancı uyruklu turistleri taşıyan tur midibüsü yan yattı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye ve emniyet personeli sevk edildi.

Kuşadası’nda tur midibüsü devrildi

Tur midibüsü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan aldığı İngiliz uyruklu turistleri Kuşadası’na getiriyordu. Kadınlar Denizi yakınlarında bulunan Şoförler Odası Hizmet Binası önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç devrildi.
Kazanın etkisiyle park halindeki araçlar da birbirine çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Olayda bazı yolcuların yaralandığı öğrenilirken, bölgedeki ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.
Yaralı turistler ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuşadası’nda tur midibüsü devrildi 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'den Bursa'daki orman yangınına söndürme desteğiKocaeli'den Bursa'daki orman yangınına söndürme desteği
Herkesin beklediği o gün geliyor! 31 İl birden yaşayacakHerkesin beklediği o gün geliyor! 31 İl birden yaşayacak

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHRS'de yeni düzenleme başladı! 'Baltalayacak' diyerek dikkat çekti

MHRS'de yeni düzenleme başladı! 'Baltalayacak' diyerek dikkat çekti

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

Adana'da aile katliamı... Gözü dönmüş baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: "Sen beni tesadüfen gördün..."

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

New York'un kalbinde silahlı saldırı! Lobiye girip kurşun yağdırdı

İstanbul Valiliği duyurdu! Bu tarihe kadar yasaklandı

İstanbul Valiliği duyurdu! Bu tarihe kadar yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.