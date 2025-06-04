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Kuşlarını çalanları yakaladılar! Etek giydirip videoya çektiler: Sizin karınızız ağabey

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Ufuk Dağ

İstanbul'da akıllara durgun veren olay! Arnavutköy'de kuşlarını çalan hırsızları yakalayan iki kişi hırsızlara etek giydirip videoya aldı. O görüntüleri de arkadaşlarıyla paylaştı. Görüntülerdeki iki kişiye zorla, "Biz sizin karınızız ağabey" dedirttirildi.

Arnavutköy'de kuş çalan zanlılara, kadın kıyafeti giydirilip video çektiler. Videoyu çeken şahıslar o anların görüntülerini arkadaşlarına da gönderdiği öğrenildi.

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KUŞ HIRSIZLARINI YAKALADILAR

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan 2 kişiyi; bir grup genç tespit ederek yakaladı.

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KADIN KIYAFETLERİYLE VİDEO ÇEKTİRDİLER

Gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü. Görüntüdeki bir kişiye, "Özür dileriz ağabey. Sizin karınızız ağabey." diğerine, "Bayram ağabey Gökhan ağabey. Biz bir hainlik yaptık. Sizin için değerli olan bir şeyi çaldık. Biz sizin karılığınızı yapmaya mecburuz." dedirttirildi.

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Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Arnavutköy etek
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