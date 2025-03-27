HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kütahya’da akıl almaz hırsızlık! İsteseler verilecekti, onlar çalmayı tercih etti: Çuvallara doldurup götürdüler

Kütahya’da akıl almaz hırsızlık! İsteseler verilecekti, onlar çalmayı tercih etti: Çuvallara doldurup götürdüler

27.03.2025 13:21
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.03.2025 13:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, gönüllülük esasıyla işletilen kitabevi kimliği belirsiz kişi veya kişilerin hedefi oldu.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Ulucami Mahallesi'ndeki Gönüllü Kitabevi'ne kapı camını kırarak giren hırsızlar ikinci el kitapları çuvallara doldurup kaçtı. Kitapevinin gönüllü bakıcılığını yapan emekli İngilizce öğretmeni Şevki Eser, yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, kitapevinin yaklaşık 40 yıl önce atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla açıldığını ve zamanla kitapların da halkın hizmetine sunulduğunu belirtti.

AW421211_04 (1)

"BURAYI AÇTIĞIMIZDAN BU GÜNE ÜÇÜNCÜ KEZ KİTAPLAR ÇALINDI"

Eser, "Gündüzleri sürekli kapımız açıktı. Bu kitap evimiz bundan yaklaşık 40 yıl önce atık kağıtları vatandaşların getirip geri dönüşüme kazandırılması için açılmıştı. Daha sonra baktık ki kağıt kartonların içerisinde kitaplar var. Biz de bu tür okunmuş kitapları atılmaktansa herkesin hizmetine sunalım istedik ve burayı açtık. Fakat bu son olay bize çok ilginç geldi. Burayı açtığımızdan bu güne üçüncü kez kitaplar çalındı. Keşke bizden isteseydi, verirdik. Zaten ücretsiz olarak isteyen kitap alıp götürüyor" şeklinde konuştu.

AW421211_03

POLİSE HABER VERMEDİLER

Kitapevi yetkilileri, çalınan kitapların değeri nedeniyle polise haber vermediklerini ifade etti.

(İHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Denizde tarihi eser operasyonu: Hepsi ele geçirildi Denizde tarihi eser operasyonu: Hepsi ele geçirildi
Ordu'da lale devriOrdu'da lale devri
Anahtar Kelimeler:
Kütahya soygun hırsızlık kitap dükkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşlara net uyarı: Yükseliyorsa kaçın!

Vatandaşlara net uyarı: Yükseliyorsa kaçın!

Cezaevinden hastaneye kaldırıldı

Cezaevinden hastaneye kaldırıldı

Sosyal medya eylemci Pikachu'yu konuşuyor

Sosyal medya eylemci Pikachu'yu konuşuyor

O sadece refakatçi olacaktı! İki ünlü isim aynı gün ameliyat oldu

O sadece refakatçi olacaktı! İki ünlü isim aynı gün ameliyat oldu

AK Partililer hakkında skandal çağrı! Bir kez daha cezaevinde

AK Partililer hakkında skandal çağrı! Bir kez daha cezaevinde

Yangından önceki son paylaşım! Baba-oğul yanarak can verdi

Yangından önceki son paylaşım! Baba-oğul yanarak can verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.