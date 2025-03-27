Kütahya’da akıl almaz hırsızlık! İsteseler verilecekti, onlar çalmayı tercih etti: Çuvallara doldurup götürdüler

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Ulucami Mahallesi'ndeki Gönüllü Kitabevi'ne kapı camını kırarak giren hırsızlar ikinci el kitapları çuvallara doldurup kaçtı. Kitapevinin gönüllü bakıcılığını yapan emekli İngilizce öğretmeni Şevki Eser, yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, kitapevinin yaklaşık 40 yıl önce atık kağıtların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla açıldığını ve zamanla kitapların da halkın hizmetine sunulduğunu belirtti.

"BURAYI AÇTIĞIMIZDAN BU GÜNE ÜÇÜNCÜ KEZ KİTAPLAR ÇALINDI"

Eser, "Gündüzleri sürekli kapımız açıktı. Bu kitap evimiz bundan yaklaşık 40 yıl önce atık kağıtları vatandaşların getirip geri dönüşüme kazandırılması için açılmıştı. Daha sonra baktık ki kağıt kartonların içerisinde kitaplar var. Biz de bu tür okunmuş kitapları atılmaktansa herkesin hizmetine sunalım istedik ve burayı açtık. Fakat bu son olay bize çok ilginç geldi. Burayı açtığımızdan bu güne üçüncü kez kitaplar çalındı. Keşke bizden isteseydi, verirdik. Zaten ücretsiz olarak isteyen kitap alıp götürüyor" şeklinde konuştu.

POLİSE HABER VERMEDİLER

Kitapevi yetkilileri, çalınan kitapların değeri nedeniyle polise haber vermediklerini ifade etti.

(İHA)